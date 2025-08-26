Benefizspiel: Drittligist SC Verl reist zur Spvg Steinhagen

Zu einem nicht alltäglichen freundschaftlichen Vergleich kommt es am Samstag, 6. September, um 15.30 Uhr zwischen dem Bezirksligisten Spvg Steinhagen und dem Drittligisten Sportclub Verl im Steinhagener Cronsbachstadion. Anlass für diese besondere Konstellation war der Wunsch beider Vereine, das größte deutsche Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm zu unterstützen.

Das deutschlandweit aktive Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm, welches seinen Ursprung in Bielefeld hat, sorgt mit seinem unermüdlichen Einsatz für Lebensfreude und Zuversicht bei schwer kranken Kindern. Die „Fruchties“ so heißen die ehrenamtlich agierenden Personen, feiern jede Woche „Cocktail-Partys“ auf Kinderkrebsstationen und in Kinder- und Jugendhospizen in ganz Deutschland. Wenn sich die schwerkranken Kinder und Jugendlichen ganz nach ihrem Geschmack ihre eigenen Cocktails mixen, aktivieren sie selbstbestimmt ihre Sinne. "Der köstliche, bunte und selbst gemischte Drink motiviert sie außerdem, genug zu trinken.“ erklärt Eliza Schilling, Geschäftsführerin von Fruchtalarm den Sinn hinter dem Vorgehen. Die „Fruchties“ werden am 06.09.2025 mit der mobilen Cocktailbar vor Ort sein und neben dem Mixen der Cocktails für jedermann gerne auch direkt Fragen zum Projekt beantworten



„Die Einnahmen aus Eintritt und Überschuss des ehrenamtlich organsierten Events gehen direkt in die Spendenbox von Fruchtalarm“ zeigt sich Carsten Johanning, Abteilungsleiter Fußball bei der Spvg Steinhagen zuversichtlich, dass dieser wunderbare Anlass auf eine große Resonanz stoßen wird.

„Profivereine haben inzwischen so zahlreiche Verpflichtungen, dass es immer schwieriger und seltener wird, den Vergleich zwischen Amateuren und Profis auf die Beine zu stellen“, ist Johanning auch aus sportlicher Sicht dankbar, dass der Sportclub Verl diesem Event zugestimmt hat. Der Drittligist hat zugesagt, mit seinem aktuellen Kader an den Cronsbach zu reisen. Es soll aber nicht nur Fußball gespielt werden. Geplant ist außerdem ein Rahmenprogramm, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Gestartet wird um 14.30 Uhr mit einer Talkrunde, in der u. a. Bernhard Dietz (ehemaliger Nationalspieler und Kapitän beim Gewinn der Europameisterschaft 1980) plus weitere Special Guests aus den Bereichen Sport &

Politik erwartet werden.