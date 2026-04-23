Benefinzturnier "Kicken für Kinder" am 9. Mai in Schießen

– Foto: SGM

Am 09. Mai wird die Heimat der SGM Ingstetten/Schießen Schauplatz eines besonderen Fußball-Highlights. Beim Benefizturnier "Kicken für Kinder" treffen hochkarätige Traditionsmannschaften aufeinander und verbinden Spitzensport mit sozialem Engagement.

Mit dabei sind die Ü32 des FC Bayern München sowie die Traditionsmannschaften des FC Augsburg, Karlsruher SC und 1. FC Magdeburg. Das Turnier beginnt um 13:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Neben spannenden Spielen erwartet euch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie - von Mitmachaktionen (Torwandschießen, Fußballdarts, Schussgeschwindigkeitsmesser) für Kinder über Interviews mit den Stars bis hin zu einer großen Tombola, bei der u.a. ein Trikot des FC Bayern München mit allen Original Unterschriften des Profikaders der Saison 2025/2026 verlost wird. Der Erlös der Veranstaltung kommt wohltätigen Organisationen zugute und unterstützt Projekte für Kinder in der Region.