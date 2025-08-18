 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

Benefeld startet furios. Germania Walsrode weiter torhungrig

Allertal und Wietzendorf ebenfalls makellos

Der zweite Spieltag der Kreisliga Heidekreis hatte es in sich: klare Favoritensiege, späte Entscheidungen und spektakuläre Offensivvorstellungen prägten das Wochenende. Dabei grüßt Top-Favorit Germania Walsrode nach zwei Partien von der Tabellenspitze..

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
0
4
Abpfiff

Die SG Allertal setzte sich beim SV Niedersachsen Buchholz souverän mit 4:0 durch. Nach dem Führungstreffer von Admin Spahic (58.) sorgte Cem Teifel mit einem späten Dreierpack (85., 87., 90.+4) für die Entscheidung und wurde klar zum Mann des Spiels.

Gestern, 15:00 Uhr
Heidmark
HeidmarkHeidmark
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
1
1
Abpfiff

Heidmark ging durch Laurenz-Oke Warncke (39.) in Führung, doch Sebastian Fritz glich für die Gäste in der 86. Minute aus. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. Für beide Teams war es nach einer Auftaktniederlage der erste Punkt der jungen Saison.

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
0
1
Abpfiff

Beim SV Viktoria Rethem sah alles nach einem torlosen Remis aus, doch Jan-Henner Narjes bescherte dem TSV Wietzendorf in der 86. Minute mit seinem Treffer einen 1:0-Auswärtssieg. Die Gäste feierten den zweiten Sieg der Saison.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
SG Wintermoor / SV Schülern
SG Wintermoor / SV SchülernSG Wintermoor
3
1
Abpfiff

Der SV Ciwan Walsrode feierte einen 3:1-Heimsieg gegen die SG Wintermoor/SV Schülern. Serhat Akyol (38.) eröffnete das Spiel, ehe Flavio Yann Assamoi mit einem Doppelschlag (75., 77.) alles klar machte. Tjark Landversichts Anschlusstreffer (87.) war nur Ergebniskosmetik.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
5
1
Abpfiff

Die SG Benefeld-Cordingen präsentierte sich torhungrig und besiegte die SG Nordheide mit 5:1. Frederik Ziehm (13.), Thimo van Ackeren (52.), Sebastian Mühring (58.), Koray Kir (61.) und Timo Buntrock (90.) trafen für die Hausherren. Lukas Meyer gelang lediglich der Ehrentreffer für Nordheide (75.). Der Aufsteiger zeigt also direkt im ersten Spiel, dass man in der Liga mehr als nur mithalten kann.

Gestern, 16:00 Uhr
Germania Walsrode
Germania WalsrodeGe. Walsrode
SC Tewel
SC TewelTewel
6
0
Abpfiff

Ein echtes Schützenfest lieferte Germania Walsrode ab. Gegen den SC Tewel hieß es am Ende 6:0. Rafail Asbuchanow (17.), Max Dirani mit einem Dreierpack (19., 39., 86.), Aleksandar Dabovic (44.) und Maik Loos (85.) sorgten für klare Verhältnisse und einen perfekten Heimauftakt. Mission Meisterschaft sieht also weiterhin gut aus.

