Benefeld startet furios. Germania Walsrode weiter torhungrig

Die SG Benefeld-Cordingen präsentierte sich torhungrig und besiegte die SG Nordheide mit 5:1. Frederik Ziehm (13.), Thimo van Ackeren (52.), Sebastian Mühring (58.), Koray Kir (61.) und Timo Buntrock (90.) trafen für die Hausherren. Lukas Meyer gelang lediglich der Ehrentreffer für Nordheide (75.). Der Aufsteiger zeigt also direkt im ersten Spiel, dass man in der Liga mehr als nur mithalten kann.