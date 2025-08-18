Benefeld startet furios. Germania Walsrode weiter torhungrig

Der zweite Spieltag der Kreisliga Heidekreis hatte es in sich: klare Favoritensiege, späte Entscheidungen und spektakuläre Offensivvorstellungen prägten das Wochenende. Dabei grüßt Top-Favorit Germania Walsrode nach zwei Partien von der Tabellenspitze..
Die SG Allertal setzte sich beim SV Niedersachsen Buchholz souverän mit 4:0 durch. Nach dem Führungstreffer von Admin Spahic (58.) sorgte Cem Teifel mit einem späten Dreierpack (85., 87., 90.+4) für die Entscheidung und wurde klar zum Mann des Spiels.
Heidmark ging durch Laurenz-Oke Warncke (39.) in Führung, doch Sebastian Fritz glich für die Gäste in der 86. Minute aus. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. Für beide Teams war es nach einer Auftaktniederlage der erste Punkt der jungen Saison.
Beim SV Viktoria Rethem sah alles nach einem torlosen Remis aus, doch Jan-Henner Narjes bescherte dem TSV Wietzendorf in der 86. Minute mit seinem Treffer einen 1:0-Auswärtssieg. Die Gäste feierten den zweiten Sieg der Saison.
Der SV Ciwan Walsrode feierte einen 3:1-Heimsieg gegen die SG Wintermoor/SV Schülern. Serhat Akyol (38.) eröffnete das Spiel, ehe Flavio Yann Assamoi mit einem Doppelschlag (75., 77.) alles klar machte. Tjark Landversichts Anschlusstreffer (87.) war nur Ergebniskosmetik.
Die SG Benefeld-Cordingen präsentierte sich torhungrig und besiegte die SG Nordheide mit 5:1. Frederik Ziehm (13.), Thimo van Ackeren (52.), Sebastian Mühring (58.), Koray Kir (61.) und Timo Buntrock (90.) trafen für die Hausherren. Lukas Meyer gelang lediglich der Ehrentreffer für Nordheide (75.). Der Aufsteiger zeigt also direkt im ersten Spiel, dass man in der Liga mehr als nur mithalten kann.
Ein echtes Schützenfest lieferte Germania Walsrode ab. Gegen den SC Tewel hieß es am Ende 6:0. Rafail Asbuchanow (17.), Max Dirani mit einem Dreierpack (19., 39., 86.), Aleksandar Dabovic (44.) und Maik Loos (85.) sorgten für klare Verhältnisse und einen perfekten Heimauftakt. Mission Meisterschaft sieht also weiterhin gut aus.