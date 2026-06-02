Benefeld-Cordingen steigt ab, Ciwan Walsrode in der Relegation

– Foto: Sportfotografie Stopat

Die Saison der Kreisliga Heidekreis ist absolviert und alle Entscheidungen gefallen. An der Spitze konnte Ciwan Walsrode den Relegationsplatz erreichen. Im Keller feierten SVN Buchholz und Fulde/Stellichte den Klassenerhalt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Eintracht Leinetal gewann mit 4:1 gegen den SV Niedersachsen Buchholz. Till Hövelmann brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fabian-Andre Göbel zwischenzeitlich ausglich. Danach sorgten Morten Röttjer und erneut Hövelmann mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Während Leinetal zum Abschluss drei Siege feierte, konnte Buchholz trotz der Niederlage die Klasse halten.

Ein wahres Torfestival lieferten sich die SG Allertal und Viktoria Rethem. Nach einer wilden Schlussphase mit mehreren Treffern innerhalb weniger Minuten setzte sich Rethem schließlich mit 6:5 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Nils Reese in der Nachspielzeit. Rethem rückte bis auf einen Punkt heran.

Der SV Ciwan Walsrode gewann auswärts mit 6:3 bei der FG Fulde/Stellichte. Die Gäste führten bereits früh deutlich und bauten den Vorsprung immer weiter aus. Serhat Akyol war mit drei Treffern der auffälligste Spieler der Partie. Dank des besseren Torverhältnisses halten die Hausherren die Klasse. Ciwan geht in die Relegation, zwei Punkte vor Wietzendorf.

Der TSV Wietzendorf setzte sich mit 3:1 bei der SG Benefeld-Cordingen durch. Moritz Erfurt traf doppelt für die Gäste, ehe Hannes Koch in der Schlussphase auf 3:0 erhöhte. Pasqual Haupt gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer. Die Hausherren müssen direkt wieder in die Kreisklasse zurück.