 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ligabericht

Benefeld-Cordingen steigt ab, Ciwan Walsrode in der Relegation

Abstiegskampf spitzte sich zu

von NK · Gestern, 23:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfotografie Stopat

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Kreisliga Heidekreis
Ge. Walsrode
Ciwan Walsr.
Heidmark
SV Rethem

Die Saison der Kreisliga Heidekreis ist absolviert und alle Entscheidungen gefallen. An der Spitze konnte Ciwan Walsrode den Relegationsplatz erreichen. Im Keller feierten SVN Buchholz und Fulde/Stellichte den Klassenerhalt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Leinetal
Eintracht LeinetalEintracht Leinetal
SV Niedersachsen Buchholz
SV Niedersachsen BuchholzSVN Buchholz
4
1
Abpfiff
+Video

Eintracht Leinetal gewann mit 4:1 gegen den SV Niedersachsen Buchholz. Till Hövelmann brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fabian-Andre Göbel zwischenzeitlich ausglich. Danach sorgten Morten Röttjer und erneut Hövelmann mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Während Leinetal zum Abschluss drei Siege feierte, konnte Buchholz trotz der Niederlage die Klasse halten.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SG Allertal
SG AllertalSG Allertal
SV Viktoria Rethem
SV Viktoria RethemSV Rethem
5
6
Abpfiff

Ein wahres Torfestival lieferten sich die SG Allertal und Viktoria Rethem. Nach einer wilden Schlussphase mit mehreren Treffern innerhalb weniger Minuten setzte sich Rethem schließlich mit 6:5 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Nils Reese in der Nachspielzeit. Rethem rückte bis auf einen Punkt heran.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
FG Fulde / Stellichte
FG Fulde / StellichteFG Fulde / Stellichte
SV Ciwan Walsrode
SV Ciwan WalsrodeCiwan Walsr.
3
6
Abpfiff

Der SV Ciwan Walsrode gewann auswärts mit 6:3 bei der FG Fulde/Stellichte. Die Gäste führten bereits früh deutlich und bauten den Vorsprung immer weiter aus. Serhat Akyol war mit drei Treffern der auffälligste Spieler der Partie. Dank des besseren Torverhältnisses halten die Hausherren die Klasse. Ciwan geht in die Relegation, zwei Punkte vor Wietzendorf.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SG Benefeld-Cordingen
SG Benefeld-CordingenSG Benefeld
TSV Wietzendorf
TSV WietzendorfWietzendorf
1
3
Abpfiff

Der TSV Wietzendorf setzte sich mit 3:1 bei der SG Benefeld-Cordingen durch. Moritz Erfurt traf doppelt für die Gäste, ehe Hannes Koch in der Schlussphase auf 3:0 erhöhte. Pasqual Haupt gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer. Die Hausherren müssen direkt wieder in die Kreisklasse zurück.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Tewel
SC TewelTewel
SG Nordheide
SG NordheideNordheide
2
2
Abpfiff

Der SC Tewel und die SG Nordheide trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Nach der frühen Gästeführung durch Finn-Luka Randzio glich Nico-Miguel Mohr schnell aus. Andre Remmert brachte Nordheide per Foulelfmeter erneut nach vorne, ehe Wesley Weitz den Endstand herstellte. Für die Gäste reichte der Punkt zum sicheren Klassenerhalt.