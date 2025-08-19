Benefeld-Cordingen siegt dank starker Phase nach der Pause

Die SG Benefeld-Cordingen hat am zweiten Spieltag der Kreisliga Heidekreis einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die SG Nordheide gefeiert. Entscheidend war eine starke Phase direkt nach der Pause, in der gleich drei Treffer fielen.

Die Gäste begannen schwungvoll, besonders Torjäger Lukas Meyer sorgte früh für Gefahr. Doch nach rund einer Viertelstunde übernahm die Heimelf das Kommando. Über die Flügel wurde es mehrfach gefährlich, und in der 13. Minute brachte Frederik Ziehm sein Team nach Vorarbeit von Jan Meyer mit 1:0 in Führung. In der Folge gelang es jedoch nicht, den Vorsprung auszubauen, sodass Nordheide durch Standards und zweite Bälle im Spiel blieb.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Benefeld-Cordingen dann eiskalt. Zunächst erhöhte Thimo van Ackeren (52.) nach Zuspiel von Klestor Vezaj, ehe Sebastian Mühring (58.) und Koray Kir (61.) innerhalb weniger Minuten auf 4:0 stellten. Damit war die Partie früh entschieden.

Nordheide kam in der 75. Minute durch Lukas Meyer noch zum Anschlusstreffer, doch der Schlusspunkt gehörte wieder den Gastgebern. Rückkehrer Pascal „Kalle“ Haupt legte in der Nachspielzeit für Timo Buntrock auf, der zum 5:1-Endstand traf.