Benediktbeuern geht unter – Eurasburg droht der zweite Abstieg in Folge

SV Eurasburg-Beuerberg steht nach Niederlage beim SV Uffing erneut auf einem Abstiegsplatz und kämpft mit schwierigen Perspektiven.
TSV Benediktbeuern – SG Antdorf/Iffeldorf 1:4 (0:3) – Eine verkorkste erste Spielhälfte hat die Niederlage der Klosterdorf-Kicker eingeleitet. „Da haben wir einfach gar nicht gut gespielt“, räumt TSV-Coach Thomas Neumeier ohne Umschweife ein, wobei er eine Mitschuld durchaus eingestand: „Ich hätte einfach mutiger spielen lassen müssen.“ Vor allem wollten die Beurer den SG-Top-Goalgetter Denny Krämer aus dem Spiel nehmen. Das ist ihnen gründlich misslungen – Krämer setzte die ersten drei Treffer.
Im zweiten Spielabschnitt konnten die Hausherren die Partie nach einer Umstellung auf eine Dreierkette hinten ausgeglichener gestalten. Als nach dem Anschlusstreffer durch Jakob Heiß (60.) kurz etwas Hoffnung aufflackerte, machten die Gäste diese durch das Tor zum 4:1-Spielendstand gleich wieder zunichte.
SV Uffing – SV Eurasburg-Beuerberg 2:0 (1:0) – Schweren Zeiten sieht der SV Eurasburg-Beuerberg entgegen. Wie im vorigen Jahr verbringt das Team von Interimstrainer Florian Schauer Weihnachten auf einem direkten Abstiegsplatz, allerdings einer Liga tiefer als in der vergangenen Saison.
Beim SV Uffing, der sich durch den 2:0-Erfolg an die Tabellenspitze der Kreisklasse 3 setzte, liefen die Gäste schon früh einem Rückstand hinterher: In der 7. Minute markierte Leo Rathgeb das 1:0 für die Gastgeber. In der Folgezeit präsentierte sich Eurasburg wie gewohnt spielerisch ansehnlich, aber vor dem gegnerischen Tor zu ungenau im Zuspiel und nicht zwingend genug. Als Nicolas Reising in der 87. Minute einen Konter zum 2:0 für Uffing abschloss, war die Partie entschieden. Im nächsten Jahr kann es nur besser werden – sonst droht der zweite Abstieg in Folge.