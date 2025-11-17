 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Nicht aus den Augen ließen die Höhenrainer um Johannes Ohlhof (re.) die Benediktbeurer wie hier Jakob Heiss.
Nicht aus den Augen ließen die Höhenrainer um Johannes Ohlhof (re.) die Benediktbeurer wie hier Jakob Heiss. – Foto: DH

Benediktbeuern geht unter – Eurasburg droht der zweite Abstieg in Folge

Uffing wird Spitzenreiter

Verlinkte Inhalte

Kreisklasse Gruppe 3
SV Eurasburg
TSV Benediktbeuern
SV Uffing
SG ASV Antdorf

SV Eurasburg-Beuerberg steht nach Niederlage beim SV Uffing erneut auf einem Abstiegsplatz und kämpft mit schwierigen Perspektiven.

TSV Benediktbeuern – SG Antdorf/Iffeldorf 1:4 (0:3) – Eine verkorkste erste Spielhälfte hat die Niederlage der Klosterdorf-Kicker eingeleitet. „Da haben wir einfach gar nicht gut gespielt“, räumt TSV-Coach Thomas Neumeier ohne Umschweife ein, wobei er eine Mitschuld durchaus eingestand: „Ich hätte einfach mutiger spielen lassen müssen.“ Vor allem wollten die Beurer den SG-Top-Goalgetter Denny Krämer aus dem Spiel nehmen. Das ist ihnen gründlich misslungen – Krämer setzte die ersten drei Treffer.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Benediktbeuern
TSV BenediktbeuernTSV Benediktbeuern
SG ASV Antdorf / Iffeldorf
SG ASV Antdorf / IffeldorfSG ASV Antdorf
1
4
Abpfiff

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Hausherren die Partie nach einer Umstellung auf eine Dreierkette hinten ausgeglichener gestalten. Als nach dem Anschlusstreffer durch Jakob Heiß (60.) kurz etwas Hoffnung aufflackerte, machten die Gäste diese durch das Tor zum 4:1-Spielendstand gleich wieder zunichte.

SV Eurasburg-Beuerberg droht der erneute Abstieg – SV Uffing schießt sich an die Spitze

SV Uffing – SV Eurasburg-Beuerberg 2:0 (1:0) – Schweren Zeiten sieht der SV Eurasburg-Beuerberg entgegen. Wie im vorigen Jahr verbringt das Team von Interimstrainer Florian Schauer Weihnachten auf einem direkten Abstiegsplatz, allerdings einer Liga tiefer als in der vergangenen Saison.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Uffing
SV UffingSV Uffing
SV Eurasburg-Beuerberg
SV Eurasburg-BeuerbergSV Eurasburg
2
0
Abpfiff

Beim SV Uffing, der sich durch den 2:0-Erfolg an die Tabellenspitze der Kreisklasse 3 setzte, liefen die Gäste schon früh einem Rückstand hinterher: In der 7. Minute markierte Leo Rathgeb das 1:0 für die Gastgeber. In der Folgezeit präsentierte sich Eurasburg wie gewohnt spielerisch ansehnlich, aber vor dem gegnerischen Tor zu ungenau im Zuspiel und nicht zwingend genug. Als Nicolas Reising in der 87. Minute einen Konter zum 2:0 für Uffing abschloss, war die Partie entschieden. Im nächsten Jahr kann es nur besser werden – sonst droht der zweite Abstieg in Folge.

Aufrufe: 017.11.2025, 09:29 Uhr
Rudi StalleinAutor