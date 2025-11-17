Benediktbeuern geht unter – Eurasburg droht der zweite Abstieg in Folge

Nicht aus den Augen ließen die Höhenrainer um Johannes Ohlhof (re.) die Benediktbeurer wie hier Jakob Heiss. – Foto: DH

SV Eurasburg-Beuerberg steht nach Niederlage beim SV Uffing erneut auf einem Abstiegsplatz und kämpft mit schwierigen Perspektiven.

TSV Benediktbeuern – SG Antdorf/Iffeldorf 1:4 (0:3) – Eine verkorkste erste Spielhälfte hat die Niederlage der Klosterdorf-Kicker eingeleitet. „Da haben wir einfach gar nicht gut gespielt“, räumt TSV-Coach Thomas Neumeier ohne Umschweife ein, wobei er eine Mitschuld durchaus eingestand: „Ich hätte einfach mutiger spielen lassen müssen.“ Vor allem wollten die Beurer den SG-Top-Goalgetter Denny Krämer aus dem Spiel nehmen. Das ist ihnen gründlich misslungen – Krämer setzte die ersten drei Treffer. Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern SG ASV Antdorf / Iffeldorf SG ASV Antdorf 1 4 Abpfiff

Im zweiten Spielabschnitt konnten die Hausherren die Partie nach einer Umstellung auf eine Dreierkette hinten ausgeglichener gestalten. Als nach dem Anschlusstreffer durch Jakob Heiß (60.) kurz etwas Hoffnung aufflackerte, machten die Gäste diese durch das Tor zum 4:1-Spielendstand gleich wieder zunichte. SV Eurasburg-Beuerberg droht der erneute Abstieg – SV Uffing schießt sich an die Spitze

SV Uffing – SV Eurasburg-Beuerberg 2:0 (1:0) – Schweren Zeiten sieht der SV Eurasburg-Beuerberg entgegen. Wie im vorigen Jahr verbringt das Team von Interimstrainer Florian Schauer Weihnachten auf einem direkten Abstiegsplatz, allerdings einer Liga tiefer als in der vergangenen Saison.