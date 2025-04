Benedikt Laumer verlässt Bad Kötzting gen Vilzing/Zandt

Der junge Mittelfeldspieler ist ein Heimkehrer, denn Laumer wohnt in Zandt und hat beim 1. FC Zandt mit dem Fußball begonnen. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum des ASV Cham war Laumer im Sommer 2021 in den Herrenbereich in die Bayernliga Nord zum ASV Cham gewechselt, wo er es auf elf Bayernliga-Einsätze brachte. Ein Jahr später klopfte der 1. FC Bad Kötzting an und Laumer wechselte zum Landesligisten an den Roten Steg. Doch im September 2022 verletzte er sich im Auswärtsspiel beim TSV Waldkirchen schwer, brach sich das Schienbein und fiel rund eineinhalb Jahre aus. So sind es für ihn bis heute erst 34 Spiele in der 6. Liga für die Badstädter geworden.



Nun schließt sich der Kreis und „Bene“ Laumer wechselt zurück in seinen Heimatort. „Ich hatte in Bad Kötzting leider wenig Spielzeit, vor allem in der Vorrunde hatte ich kaum Einsatzzeit. Ich möchte nun wieder mehr Spielpraxis sammeln und zusammen mit meinem Bruder und meinen Freunden spielen. Ich hoffe, dass ich meine Qualität einbringen und damit Mannschaft und Verein helfen kann“, sagt Benedikt Laumer in einer Vereinsmeldung zu seinem Wechsel.



Arpad Raki, als Sportlicher Leier beim Kreisligisten tätig, freut sich über den gelungenen Transfer: „Wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass Bene zu uns kommt. Er ist zwar noch ein junger Spieler, der aber schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Er passt in unsere Philosophie, dass wir mit jungen Spielern aus der Region spielen wollen. Bene passt bestens zu uns und wir hoffen, dass die Mannschaft von ihm profitieren kann.“ In der aktuellen Spielzeit hat die SG Zandt/Vilzing II derzeit Platz 9 in der Kreisliga Ost inne. Für den sicheren Klassenerhalt werden noch ein paar Sicherungspunkte benötigt.