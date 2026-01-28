Benedikt Junker soll den Gautinger SC vor dem Abstieg retten Trainerwechsel beim GSC von Redaktion Starnberg · Heute, 12:59 Uhr · 0 Leser

Nach rund 15 Jahren zurück beim GSC: Benedikt Junker, der vergangene Saison den TSV Gernlinden als B-Klasse-Meister zurück in die A-Klasse führte. – Foto: Dieter Metzler

Der Ex-Spieler übernimmt den Kreisklassisten auf einem Abstiegsplatz. Junker kennt den Gautinger SC aus seiner aktiven Zeit.

Der Gautinger SC hat einen neuen Chefcoach für seine Fußballer gefunden. Nachdem der bisherige Trainer der ersten Mannschaft, Franz Gaul, seinen Posten in der Winterpause geräumt hatte, weil es ihn berufsbedingt nach Hamburg verschlägt, musste der Kreisklassist zeitnah vor Beginn der Vorbereitung einen Nachfolger auftreiben (wir berichteten). Dabei wurde der GSC in seinem eigenen Alumni-Ordner fündig: Benedikt Junker, der den im Fußball oft zitierten Stallgeruch vorweisen kann, übernimmt fortan das Traineramt. Am Dienstagabend wurde der neue Coach offiziell vorgestellt. „Bene bringt nicht nur viel Fußballverstand mit, sondern kennt den Verein und seine Werte. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine positive Entwicklung nehmen werden“, sagt Julian Feser, der sowohl Kapitän der ersten Mannschaft als auch Teil der neu gewählten dreiköpfigen Abteilungsspitze ist und somit an der Verpflichtung Junkers maßgeblich beteiligt war. Der neue Coach war bereits bei der Neugründung der GSC-Fußballabteilung 2006 dort aktiv, spielte danach unter anderem unter Vereinslegende Lutz Tietz († 2022) im Herrenbereich und war zudem als Schiedsrichter tätig.