Benedikt Junker soll den Gautinger SC vor dem Abstieg retten

Der Ex-Spieler übernimmt den Kreisklassisten auf einem Abstiegsplatz. Junker kennt den Gautinger SC aus seiner aktiven Zeit.
Der Gautinger SC hat einen neuen Chefcoach für seine Fußballer gefunden. Nachdem der bisherige Trainer der ersten Mannschaft, Franz Gaul, seinen Posten in der Winterpause geräumt hatte, weil es ihn berufsbedingt nach Hamburg verschlägt, musste der Kreisklassist zeitnah vor Beginn der Vorbereitung einen Nachfolger auftreiben (wir berichteten). Dabei wurde der GSC in seinem eigenen Alumni-Ordner fündig: Benedikt Junker, der den im Fußball oft zitierten Stallgeruch vorweisen kann, übernimmt fortan das Traineramt. Am Dienstagabend wurde der neue Coach offiziell vorgestellt.
„Bene bringt nicht nur viel Fußballverstand mit, sondern kennt den Verein und seine Werte. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm eine positive Entwicklung nehmen werden“, sagt Julian Feser, der sowohl Kapitän der ersten Mannschaft als auch Teil der neu gewählten dreiköpfigen Abteilungsspitze ist und somit an der Verpflichtung Junkers maßgeblich beteiligt war. Der neue Coach war bereits bei der Neugründung der GSC-Fußballabteilung 2006 dort aktiv, spielte danach unter anderem unter Vereinslegende Lutz Tietz († 2022) im Herrenbereich und war zudem als Schiedsrichter tätig.
In den vergangenen 15 Jahren schloss sich Junker einigen anderen Vereinen in München und dem Landkreis Fürstenfeldbruck an, zunächst nur als Spieler, anschließend machte er sich auch als Trainer einen Namen. Vergangene Saison etwa führte er den TSV Gernlinden als Meister zurück in die A-Klasse. Weil der Vertrag mit ihm trotz des Erfolgs nicht verlängert wurde, suchte sich der 40-Jährige eine neue Herausforderung und übernahm im Sommer 2025 den FC Alte Haide-DSC II. Das unglückliche Kapitel beim Münchner Kreisklassisten endete allerdings bereits nach wenigen Monaten wieder, wodurch Junker nun die Möglichkeit hatte, an der Leutstettener Straße einen persönlichen Kreis zu schließen.
„Mit meiner GSC-Vergangenheit bin ich sehr froh, dass ich zurückkehren darf und in die großen Fußstapfen von Lutz Tietz steige“, sagt Junker. „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit den Jungs, auf Spaß am Fußball und darauf, als Einheit aufzutreten.“ Für den neuen Coach geht es direkt um die Wurst, stehen die Gautinger doch zur Winterpause auf einem Abstiegsrelegationsplatz in der Kreisklasse 1 Zugspitze. In die Vorbereitung auf die Ende März startende Restsaison ist Benedikt Junker bereits voll eingebunden, auch beim Trainingslager in wenigen Wochen soll der neue Trainer dabei sein.