Benedikt Funke schießt A/O ab

Anders ist die Gemütslage bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf IV. Der Aufsteiger steckt weiterhin tief im Abstiegskampf. Trainer Dario Stelling ist aber guter Dinge: "Ich glaube, dass wir stark genug sind, die fehlenden Punkte zu sammeln." Die Anfangsviertelstunde gehörte den Gästen. A/O verlor zu schnell die Bälle und so stand es nach drei Minuten 0:1 durch Benedikt Funke. Beide Mannschaften spielten viel mit langen Bällen und ließen ein paar Torchancen liegen. "Es wurde wenig Fußball gespielt", sagte Stelling.

Hammah antwortet auf Ausgleich

Nach Vorarbeit von Daniel Meyer gelang Luca Rogmann in Minute 35 der Ausgleich. Niklas Kruse vergab kurz darauf das 2:1. Das erzielten die Gäste. Einen Freistoß von Maximilian Puschmann köpfte Benedikt Funke ein. "Da standen wir zu weit weg vom Gegner", so der A/O-Trainer. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber spielbestimmend, ließen aber erneut einige Möglichkeiten aus. Der MTV Hammah machte es besser. Einen Konter über Maximilian Puschmann schloss Benedikt Funke mit dem 1:3 ab. A/O ließ nicht locker. Nur fünf Minuten später verkürzte Lasse Butschkadoff per Volleyschuss auf 2:3. Jetzt wurde die Partie auf beiden Seiten immer kämpferischer und hitziger. Eine Rudelbildung sorgte für Aufregung.

Sönke Haack verhindert Ausgleich

Der Ausgleich gelang dem Stelling-Team nicht mehr. Das lag vor allem an Gästetorwart Sönke Haack. Einen Freistoß von Jonas Lühmann holte der Keeper sensationell aus dem Winkel. "Ein 3:3 wäre in Ordnung gewesen, da waren sich beide Trainer einig. Aus meiner Sicht wäre auch ein Sieg für uns nicht unverdient gewesen", sagte Dario Stelling. Während seine Mannschaft weiter um den Klassenverbleib zittern muss, vergrößerte der MTV Hammah II den Vorsprung im Aufstiegskampf zum SV Burweg auf fünf Zähler.

Schiedsrichter: Felix Bäcker - Tore: 0:1 Benedikt Funke (3.), 1:1 Luca Rogmann (35.), 1:2 Benedikt Funke (45.+3), 1:3 Benedikt Funke (55.), 2:3 Lasse Butschkadoff (60.)