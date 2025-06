Benedikt Bauers Neustart in Vaters Heimatstadt Fußball

Der 21-jährige Erdinger wechselt vom Karlsruher SC nach Regensburg.

Erding – Benedikt Bauer wechselt vom Karlsruher SC zum SSV Jahn Regensburg. Der 21-jährige Erdinger hat einen Vertrag mit Laufzeit bis Sommer 2027 unterzeichnet. „Der Jahn hat sich beim KSC und anschließend bei mir gemeldet, dass sie mich gerne fest verpflichten würden und mich auf ihrem Weg, den sie nach dem Abstieg nun einschlagen, dabei haben möchten“, erklärte Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Oberpfälzer sind in dieser Saison aus der 2. Bundesliga abgestiegen und stehen vor einem großen Umbruch, da zahlreiche Spieler den Verein verlassen haben. Bauer ist der erste Neuzugang. „Es freut mich sehr, dass wir ihn nun von unserer Perspektive überzeugen konnten“, wird Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport, auf der Homepage des SSV Jahn zitiert. „Wir haben Benedikt in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet und sind von seinen Qualitäten sowie seinem Potenzial überzeugt. Er ist ein beidfüßiger, talentierter, dynamischer und variabler Außenverteidiger, der beide Abwehrseiten bekleiden kann. Mit seiner Athletik und Mentalität wird er unserer künftigen Jahn-Elf sehr gut zu Gesicht stehen.“

Bauer kehrt in die Heimatstadt seines Vaters zurück und sieht den Wechsel „auch generell durch die Nähe zu Erding als eine richtig gute Option für mich. Ich freue mich, dass es geklappt hat.“ Nun wolle er „einfach eine gute Saison spielen“ und möglichst viele Spiele gewinnen, „denn so macht Fußball am meisten Spaß“. Außerdem hofft er, „nachdem es zuletzt eher schwierig war, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Dafür werde ich in der Vorbereitung alles geben.“

Bauer, der in der Jugend von Rot-Weiß Klettham über die SpVgg Altenerding zum TSV 1860 München wechselte, unterschrieb 2021 bei der SpVgg Unterhaching seinen ersten Profivertrag. Mit den Hachingern stieg er in die 3. Liga auf, schaltete den Bundesligisten FC Augsburg im DFB-Pokal aus und schaffte es in die U20-Nationalmannschaft, ehe ihn eine schwere Knieverletzung lange außer Gefecht setzte. Im Sommer 2024 holte ihn der Karlsruher SC in die 2. Bundesliga. Dort stand Bauer allerdings nur sechsmal im Kader, absolvierte lediglich einen Einsatz im Profiteam (gegen den SC Paderborn) und spielte 13 Mal für die U23.

„Bene hatte eine schwierige Saison bei uns, und ich glaube, dass die Veränderung sehr hilfreich für seine persönliche Weiterentwicklung sein wird“, wird Karlsruhes Geschäftsführer Sport, Mario Eggimann, auf der KSC-Homepage zitiert. „Meine Zeit beim KSC würde ich trotz der wenigen Spielzeit als insgesamt positiv beschreiben“, sagt Bauer. „Vor allem das Umfeld und die Mannschaft waren top. Ich habe mich mit allen sehr gut verstanden und hatte trotz allem ziemlich viel Spaß.“

Nach seiner schweren Verletzung sei es nicht leicht gewesen, wieder Fuß zu fassen – „und dann auch noch eine Liga höher.“ Zudem habe der KSC auf seiner Position einen Überschuss an Außenverteidigern gehabt. „Deshalb war es für mich einfach schwierig, in den Fokus zu rücken“, so Bauer.

Der KSC hat Bauer aber noch längst nicht abgeschrieben. Geschäftsführer Eggimann betonte, dass sich der Verein eine Rückkaufoption gesichert habe – „denn in Bene steckt noch viel Potenzial.“