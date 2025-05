Benedikt Auburger verlängert beim TSV Landsberg

Landsberg – Pfeilschnell, zweikampfstark, dazu gute Technik und Übersicht: Benedikt Auburger bringt alles mit, was einen Innenverteidiger auszeichnet. Das ist auch Bayernligist TSV Landsberg nicht entgangen, der nun rechtzeitig die Vertragsverlängerung eingetütet hat. Der 24-jährige Regensburger unterzeichnet für ein weiteres Jahr am Lech.

Benedikt Auburger, der als klassischer Rechtsverteidiger, Innenverteidiger oder auch offensiver auf der rechten Schiene eingesetzt werden kann, hat sich mit 48 Einsätzen in der Regionalliga Bayern ( Türkgücü München ) und über 50 Partien in der Bayernliga Süd einen Namen gemacht. Seine Dynamik, Zweikampfstärke und Laufbereitschaft machen ihn zu einem unverzichtbaren Spieler für den TSV Landsberg.

„Ich fühle mich hier beim TSV Landsberg sehr wohl“, wird Auburger in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Wir haben eine starke Truppe mit viel Potenzial. Ich freue mich auf die neue Saison und will mithelfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“ Dank eines fulminanten 6:0-Auswärtserfolges beim TSV Grünwald ist der Klassenerhalt nun auch endgültig unter Dach und Fach. Torschütze zum 3:0: Benedikt Auburger. Sein zweiter Treffer im laufenden Wettbewerb, hinzu kommen fünf Assists für den flexiblen Verteidiger, der immer wieder dynamisch nach vorne stürmt.

„Benny ist ein absolut zuverlässiger Spieler, der sowohl defensiv stabil steht, als auch offensiv Impulse setzen kann“, schwärmt Fußball-Abteilungsleiter Nico Held. „Ich kenne ihn schon aus unserer gemeinsamen Zeit bei Türkgücü München und weiß genau, was wir an ihm haben“.

Auburger begann seine fußballerische Laufbahn beim TSV 1860 München, wo er die Nachwuchsteams durchlief und sich wichtige Grundlagen für seine Karriere aneignete. Im Herrenbereich gelang ihm der Durchbruch bei Regionalligist Türkgücü München, bevor er zu Landsberg-Trainer Alexander Schmidt wechselte.

Mit der Vertragsverlängerung treibt der TSV Landsberg seine Planungen für die kommende Saison weiter voran. Schon in den vergangenen Wochen gelang es dem Verein wichtige Personalien vom Projekt am Lech zu überzeugen, darunter Kapitän Maxi Holdenrieder, Dauerbrenner Lukas Bettrich und Fabian Kljucevic. Mit Simon Gartmann steht bereits der erste Neuzugang in den Startlöchern. Folgt in der kommenden Saison dann der Großangriff? Sicher ist, dass der Verein mehr erwartet, als Abstiegskampf in der Bayernliga. (mg)