Benedict Vana ist Budbergs Zweikampf-Monster

Im Budberger Mittelfeld ist die Konkurrenz mit Terfloth, Fynn Eckhardt und Co. besonders groß. Vana kämpft im Schatten der einstigen Oberliga-Spieler um Einsatzzeiten. Mit guten Trainingsleistungen belohnte er sich beim 7:1-Kantersieg gegen Werden mit seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison – und erhielt den überraschenden Vorzug vor Alessandro Hochbaum und Ole Egging.

„Ich weiß, wie hoch die Qualität auf meiner Position ist. Aber ich bin realistisch und versuche der Mannschaft immer zu helfen, wenn ich spiele.“ Die Stärken des quirligen und laut Wilke „ekligen“ Sechsers: enorme Laufbereitschaft, Ausdauer und Körperlichkeit, Aggressivität in den Zweikämpfen sowie Mentalität. „Ich schalte im Eins-gegen-Eins gerne wichtige Spieler aus. Trotzdem gehe ich mit nach vorne, hatte auch bei einem oder zwei Toren gegen Werden meine Offensivszenen.“

Der gebürtige Moerser mit tschechischen und italienischen Wurzeln wohnt im Stadtteil Meerbeck. Seine ersten Schritte machte er bei seinem Heimatverein, dem TV Asberg, ehe im zweiten C-Jugend-Jahr der Wechsel nach Budberg erfolgte. „Die Niederrheinliga war der nächste Schritt. Ich habe auch hier Freundschaften fürs Leben geknüpft und durfte mit vielen heutigen Mitspielern den Weg in die erste Mannschaft mitgehen", weiß Vana seine Situation zu schätzen.

"Wir sind reifer geworden"

Parallel zum Fußball studiert der Mittelfeldmann Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Training und Diagnostik in Bochum. Der Austausch mit den Kommilitonen ist groß, nicht selten trifft man dort auch bekannte Gegenspieler aus dem Essener Raum – ein kleiner Vorteil mit Blick auf die Liga-Konkurrenz.

Nach vier Spieltagen ist der SV Budberg in der Landesliga noch ungeschlagen und geht als Tabellenführer in den fünften Spieltag. Vana ordnet den Lauf realistisch und mit der nötigen Budberger Bescheidenheit ein: „Man sieht, dass wir mit Qualität und Intensität fast jeden Gegner schlagen können. Aber wenn beides fehlt, kann es auch in die andere Richtung gehen. Wichtig ist es, im Moment zu bleiben. Wir sind im Vergleich zur schlechten Rückrunde ein Stück reifer geworden und können solche Situationen noch besser einordnen als vielleicht vor einem Jahr“, so Vana.