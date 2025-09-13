Benedict Vana ist Budbergs Zweikampf-Monster

Benedict Vana ist beim SV Budberg einer der Gewinner der vergangenen Wochen. Wie einst sein Vater in der Bundesliga beim MSV Duisburg will er sich in der Landesliga-Mannschaft von Tim Wilke nachhaltig beweisen. Am Sonntag geht’s für den Spitzenreiter nach Mülheim.
Als sein Vater Thomas 1998 im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München auf dem Platz stand, war Benedict Vana (Jahrgang 2003) noch gar nicht geboren. Heute ist der ehemalige Profi, der 50 Mal in der Bundesliga und von 1995 bis 2004 insgesamt 120 Mal für den MSV Duisburg auflief, als Tischtennisspieler beim TTC Homberg aktiv. Sein 22-jähriger Sohn schaut sich gerne alte Videos an und ist stolz auf seinen Vater. Er selbst kam seit dem Aufstieg 2023 auf 26 Landesliga-Einsätze für den SV Budberg. Zuletzt spielte sich der defensive Mittelfeldspieler bei Trainer Tim Wilke in den Fokus.
Vor zwei Wochen legte „Bene“, wie ihn beim SVB alle nennen, beim 2:1-Sieg in Niederwenigern einen unerwarteten Kaltstart hin. Nach einer Viertelstunde musste er für den am Knöchel angeschlagenen Mike Terfloth ran, dessen Erfahrung er als sein Nebenmann auf dem Feld besonders sehr schätzt. „Jeder Fußballer weiß, dass eine frühe Einwechslung das Schwierigste ist, was passieren kann. Von Beginn an zu spielen, ist für den Kopf etwas anderes. Aber ich habe versucht, alles zu geben. Das hat nach den ersten Minuten gut geklappt. Die Sicherheit kam schnell“, sagt Vana.
Im Budberger Mittelfeld ist die Konkurrenz mit Terfloth, Fynn Eckhardt und Co. besonders groß. Vana kämpft im Schatten der einstigen Oberliga-Spieler um Einsatzzeiten. Mit guten Trainingsleistungen belohnte er sich beim 7:1-Kantersieg gegen Werden mit seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison – und erhielt den überraschenden Vorzug vor Alessandro Hochbaum und Ole Egging.
„Ich weiß, wie hoch die Qualität auf meiner Position ist. Aber ich bin realistisch und versuche der Mannschaft immer zu helfen, wenn ich spiele.“ Die Stärken des quirligen und laut Wilke „ekligen“ Sechsers: enorme Laufbereitschaft, Ausdauer und Körperlichkeit, Aggressivität in den Zweikämpfen sowie Mentalität. „Ich schalte im Eins-gegen-Eins gerne wichtige Spieler aus. Trotzdem gehe ich mit nach vorne, hatte auch bei einem oder zwei Toren gegen Werden meine Offensivszenen.“
Der gebürtige Moerser mit tschechischen und italienischen Wurzeln wohnt im Stadtteil Meerbeck. Seine ersten Schritte machte er bei seinem Heimatverein, dem TV Asberg, ehe im zweiten C-Jugend-Jahr der Wechsel nach Budberg erfolgte. „Die Niederrheinliga war der nächste Schritt. Ich habe auch hier Freundschaften fürs Leben geknüpft und durfte mit vielen heutigen Mitspielern den Weg in die erste Mannschaft mitgehen", weiß Vana seine Situation zu schätzen.
Parallel zum Fußball studiert der Mittelfeldmann Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Training und Diagnostik in Bochum. Der Austausch mit den Kommilitonen ist groß, nicht selten trifft man dort auch bekannte Gegenspieler aus dem Essener Raum – ein kleiner Vorteil mit Blick auf die Liga-Konkurrenz.
Nach vier Spieltagen ist der SV Budberg in der Landesliga noch ungeschlagen und geht als Tabellenführer in den fünften Spieltag. Vana ordnet den Lauf realistisch und mit der nötigen Budberger Bescheidenheit ein: „Man sieht, dass wir mit Qualität und Intensität fast jeden Gegner schlagen können. Aber wenn beides fehlt, kann es auch in die andere Richtung gehen. Wichtig ist es, im Moment zu bleiben. Wir sind im Vergleich zur schlechten Rückrunde ein Stück reifer geworden und können solche Situationen noch besser einordnen als vielleicht vor einem Jahr“, so Vana.
Am Sonntag geht es für die Wilke-Elf ins Ruhrstadion zum Oberliga-Absteiger Mülheimer FC. Gegen Teams aus der unteren Tabellenregion haben sich die Budberger in der Rückrunde oft schwergetan. „Da müssen wir aufpassen. Das Niederwenigern-Spiel war ein positives Beispiel, wie es laufen kann“, warnt Vana – und will erneut zeigen, dass er mehr sein kann, als nur ein Ergänzungsspieler.