Gehen mit der SpVgg Unterhaching in ihr erstes Derby: Cheftrainer Sven Bender (r.) und sein Assistent Mark Endres. – Foto: brouczek

Bender: Topspiel-Derby gegen FC Bayern II als „erster Gradmesser"

Das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Bayern II ist für die SpVgg Unterhaching ein erster Härtetest. Anstoß im heimischen Sportpark ist am Freitag um 19 Uhr.

Bis dato läuft die Saison beim Drittliga-Absteiger von der SpVgg Unterhaching tadellos. Drei Siege in drei Spielen sind weitaus besser, als nach dem starken personellen Umbruch vor der Saison vom Regionalligisten zu erwarten war. Allerdings sind die drei Erfolge gegen die im letzten Tabellendrittel platzierten Mannschaften Vilzing (3:1), Ansbach (3:0) sowie Augsburg II (3:2) im Hinblick auf das Spiel am morgigen Freitag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park etwas zu relativieren. Das Spiel gegen den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern dürfte der erste wirkliche Härtetest werden und zeigen, inwieweit die SpVgg um die Meisterschaft mitspielen könnte. „Es wird eine schwierige Aufgabe und ein schöner Gradmesser für uns“, blickt Hachings Cheftrainer Sven Bender voraus. Die zwei offensiv stärksten Teams der Liga treffen direkt aufeinander

Sowohl der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt als auch die Hachinger als direkter Verfolger sind die beiden offensiv stärksten Mannschaften der Liga. 13 Treffer erzielten die Münchner von Cheftrainer Holger Seitz und Benders Team traf neunmal ins gegnerische Tor. „Bayern hat eine gute Mannschaft und sie sind sehr gut am Ball“, befindet Bender. Insbesondere der erfahrene Liga Toptorjäger Anton Heinz (4 Tore) ist derzeit treffsicher und wird von zahlreichen Offensivtalenten mit Vorlagen gefüttert.