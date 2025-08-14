Bender: Topspiel-Derby gegen FC Bayern II als „erster Gradmesser“

Das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Bayern II ist für die SpVgg Unterhaching ein erster Härtetest. Anstoß im heimischen Sportpark ist am Freitag um 19 Uhr.
Bis dato läuft die Saison beim Drittliga-Absteiger von der SpVgg Unterhaching tadellos. Drei Siege in drei Spielen sind weitaus besser, als nach dem starken personellen Umbruch vor der Saison vom Regionalligisten zu erwarten war. Allerdings sind die drei Erfolge gegen die im letzten Tabellendrittel platzierten Mannschaften Vilzing (3:1), Ansbach (3:0) sowie Augsburg II (3:2) im Hinblick auf das Spiel am morgigen Freitag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park etwas zu relativieren. Das Spiel gegen den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern dürfte der erste wirkliche Härtetest werden und zeigen, inwieweit die SpVgg um die Meisterschaft mitspielen könnte. „Es wird eine schwierige Aufgabe und ein schöner Gradmesser für uns“, blickt Hachings Cheftrainer Sven Bender voraus.
Sowohl der Tabellenführer aus der Landeshauptstadt als auch die Hachinger als direkter Verfolger sind die beiden offensiv stärksten Mannschaften der Liga. 13 Treffer erzielten die Münchner von Cheftrainer Holger Seitz und Benders Team traf neunmal ins gegnerische Tor. „Bayern hat eine gute Mannschaft und sie sind sehr gut am Ball“, befindet Bender.
Insbesondere der erfahrene Liga Toptorjäger Anton Heinz (4 Tore) ist derzeit treffsicher und wird von zahlreichen Offensivtalenten mit Vorlagen gefüttert.
Dem entgegen steht ein ebenso effektiver Hachinger Sturm, der im Durchschnitt drei Tore erzielte. Mit Cornelius Pfeiffer (3 Tore) ist ebenfalls ein treffsicherer Spieler gut in Form.
Lediglich in der Defensive leisteten sich beide Mannschaften den einen oder anderen unnötigen Patzer und müssen sich hier für das Spitzenspiel steigern.
Die Bayern-Amateure patzten beim 6:3 gegen Buchbach kräftig in der Defensive und Haching fing sich in der Vorwoche beim 2:3 in Augsburg zwei vermeidbare Gegentreffer ein.
Vor dem Hintergrund der Kooperation der beiden Vereine mit vielen gegenseitigen Spieler- und Traineraustäuschen insbesondere im Juniorenbereich (siehe Bericht im überregionalen Sportteil dieser Ausgabe) nimmt das Spitzenspiel über das rein Sportliche hinaus eine ganz besondere Bedeutung ein. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl blickte beim Spiel der Hachinger U21 unter der Woche gegen den FC Schwabing (1:2) mit Freude voraus und auf der anderen Seite ist auch bei FCB-Cheftrainer Holger Seitz die Vorfreude groß. „Es wird ein total interessantes Spiel für die Fans. Beide Vereine setzen voll auf die Entwicklung junger Spieler“, so Seitz, der selbst hin und wieder in Unterhaching bei der SpVgg zum Austausch zu Gast ist.
