Bender fordert "anderes Gesicht" von Bicken

Maik Diede (li., hier im Duell mit Wetters Hendrik Vaupel) und der TSV Bicken reisen Sonntag zum Spitzenteam TSF Heuchelheim. (© Jens Schmidt)

DILLENBURG - Vor zwei Heimspielen stehen die SG Eschenburg (gegen SG Oberes Edertal) und der TSV Bicken (gegen TSF Heuchelheim) in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. SG Eschenburg - SG Oberes Edertal (So., 15 Uhr, in Eibelshausen): Drei Spiele in Serie ist die SG Eschenburg nun ungeschlagen, das 2:2 zuletzt in Ehringshausen "war im Endeffekt aber zu wenig, da wir gewinnen hätten können", gibt SG-Trainer Andreas Schwehn zu Protokoll. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte steigerte sich Eschenburg.