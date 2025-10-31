Bender-Elf lässt wichtige Punkte liegen – Wacker verliert in Ansbach

Wacker Burghausen verliert in Ansbach:

Bitterer Freitagabend für den SV Wacker Burghausen. Da Unterhaching im Parallelspiel patzte, hatte die Bender-Elf die große Chance auf drei Punkte an die Vorstädter heranzukommen. Der SV Wacker musste sich aber mit 1:3 in Ansbach geschlagen geben.

Für den ersten Nackenschlag sorgte Tarkan Ücüncü, der Ansbach mit 1:0 in Führung brachte (12.). Wacker hatte die passende Antwort parat und glich durch Felix Bachschmied aus (27.). Vor der Pause schlugen die Hausherren erneut zu. Riko Manz erzielte das 2:1 (42.).

In den zweiten 45 Minuten setzte es früh den nächsten Rückschlag. Ansbach zeigte sich kaltschnäuzig und legte nach. Eric Weeger sorgte vom Elfmeterpunkt für den 3:1-Endstand (56.).

SpVgg Ansbach – SV Wacker Burghausen 3:1

SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Johannis Zimmermann, Tobias Dietrich, Riko Manz, Niklas Seefried (81. Lukas Schmidt), Tarkan Ücüncü (90. Noah Zerihun Gebre), Björn Angermeier (87. Luis Althaus), Mirko Puscher, Ben Müller (73. Lukas Oberseider), Patrick Kroiß (90. Dino Nuhanovic) - Trainer: Niklas Reutelhuber - Trainer: Horst Diller

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (67. Artur Andreichyk), Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan (56. Faton Dzemailji), Felix Bachschmid, Denis Ade (56. Noah Shawn Agbaje), Alexander Gordok (46. Noa-Gabriel Simic), Lukas Walchhütter (79. Alexander Sorge), Moritz Bangerter, Noah Müller, Tom Sanne - Trainer: Lars Bender

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 706

Tore: 1:0 Tarkan Ücüncü (12.), 1:1 Felix Bachschmid (27.), 2:1 Riko Manz (42.), 3:1 Eric Weeger (56. Handelfmeter)