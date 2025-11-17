Bender-Bruderduell hoch zwei ‒ Haching trifft im Pokal auf Burghausen

– Foto: mb.presse / Butzhammer

Im Viertelfinale kommt es erneut zum Duell der Bender-Zwillinge, während Haching auf Top-Talent Wesley Krattenmacher setzt.

Der SV Wacker Burghausen war zuletzt der Frustlöser für die SpVgg Unterhaching. Nach einer vorausgegangenen kleinen Ergebniskrise schlugen die Hachinger den oberbayerischen Konkurrenten in der Liga auswärts mit 3:1 nach einer starken Vorstellung. Diese starke Form behielt die SpVgg bei und schlug zuletzt mit einem makellosen Auftritt die DJK Vilzing 5:0. Nun kommt es innerhalb von nur elf Tagen zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine. Im Totopokal-Viertelfinale trifft die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender am heutigen Dienstag (19 Uhr) im Totopokal-Viertelfinale auf die Salzachstädter. Bei der Partie im Unterhachinger UhlsportPark wiederholt sich somit auch das Bender-Zwillingsbruder-Duelle zwischen Sven und Lars, der die Burghausener als Cheftrainer anführt.