Bender bittet zum Auftakt: Das ist der Winterfahrplan des SV Wacker

Die Winterpause neigt sich für die Regionalliga-Kicker des SV Wacker Burghausen dem Ende entgegen. Am kommenden Samstagvormittag, den 10. Januar 2026 um 11:30 Uhr bittet Cheftrainer Lars Bender zum offiziellen Auftakt in die Wintervorbereitung. Der Ex-Nationalspieler will sein Team bestens wappnen für die verbleibenden 14 Regionalliga-Partien sowie das Totopokal-Halbfinale beim FC Würzburger Kickers, welches am Dienstag, den 24. März 2026 um 18:30 Uhr in der AKON ARENA stattfinden wird.

Das Auftakttraining der Wintervorbereitung findet wie üblich auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Lindach (Bachstraße 37, 84489 Burghausen) statt. Zum Re-Start in die Regionalliga Bayern gastiert der SVW am Samstag, den 21. Februar 2026 im Rahmen der Nachholbegegnung des 19. Spieltags um 14 Uhr im Rosenaustadion beim FC Augsburg II. Das erste Heim-Pflichtspiel der Burghauser in 2026 ist ebenfalls ein Nachholspiel (20. Spieltag) und findet am Dienstag, den 03. März 2026 um 19 Uhr im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße gegen den aktuellen Tabellenführer 1. FC Nürnberg II statt.

Das erste Vorbereitungsspiel bestreiten die Salzachstädter am Freitag, den 16. Januar 2026 um 18:15 Uhr zuhause gegen den österreichischen Zweitligisten FC HOGO Hertha Wels mit den ehemaligen SVW-Akteuren Andrija Bosnjak und Sebastian Malinowski. Eine Woche später am Freitag, den 23. Januar 2026 empfängt das Team um Kapitän Christoph Schulz dann – ebenfalls um 18:15 Uhr – den UFC Stampfl-Bau Ostermiething aus der Oberösterreich Liga, ehe am darauffolgenden Samstagnachmittag (31. Januar 2026) um 14 Uhr das Auswärtsspiel beim österreichischen Erstligisten SV Oberbank Ried ansteht. Nach den drei Testspielen gegen österreichische Gegner folgt am Samstag, den 07. Februar 2026 um 14 Uhr das Heimspiel gegen den Süd-Bayernligisten SV Schalding-Heining. Am letzten Testspiel-Wochenende stehen dann am Samstag, den 14. Februar 2026 gleich zwei Vorbereitungsspiele gegen den SV Heimstetten und den TSV 1860 München II auf dem Programm.