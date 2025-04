Ben Zöllner trifft per Freistoß in Minute 95(!) zum Ausgleich

Ben Zöllner sorgte im Landesliga-Spiel zwischen BWW Langenbochum und dem TuS Harpen für ein echtes Ausrufezeichen. Der Torhüter war nicht nur defensiv gefragt, sondern wurde in der Nachspielzeit selbst zum Torschützen. In der 95. Minute verwandelte Zöllner einen direkten Freistoß und erzielte damit den viel umjubelten 2:2-Ausgleich. Mit diesem spektakulären Treffer sicherte der Schlussmann seinem Team einen wichtigen Punkt in letzter Sekunde.

