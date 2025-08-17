Ben Zint schießt FC Burgsolms zum Sieg im Gruppenliga-Derby

Solms. Zweiter Saisonerfolg für den Verbandsliga-Absteiger FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Am Samstag triumphierte die Elf von Trainer Daniel Schäfer im gut besuchten Derby mit 5:2 gegen die SG Waldsolms, die am dritten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Vor allem ein Youngster des FCB spielte sich dabei in den Vordergrund.