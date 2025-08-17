Ben Zint schießt FC Burgsolms zum Sieg im Gruppenliga-Derby

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Solms. Zweiter Saisonerfolg für den Verbandsliga-Absteiger FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Am Samstag triumphierte die Elf von Trainer Daniel Schäfer im gut besuchten Derby mit 5:2 gegen die SG Waldsolms, die am dritten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Vor allem ein Youngster des FCB spielte sich dabei in den Vordergrund.