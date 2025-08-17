 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
In dieser Szene rauscht er wie Teamkollege Fabian Dietz und der Waldsolmser Leon Sluka (M.) noch am Ball vorbei, in der Schlussphase aber entscheidet Ben Zint (r.) per Doppelpack das Gruppenliga-Derby zugunsten des FC Burgsolms. © Steffen Bär
Ben Zint schießt FC Burgsolms zum Sieg im Gruppenliga-Derby

Teaser GL GI/MR: +++ Der A-Jugendspieler des FC Burgsolms überragt beim Erfolg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gegen die SG Waldsolms. Wobei es zwischenzeitlich sogar nochmal eng wird +++

Solms. Zweiter Saisonerfolg für den Verbandsliga-Absteiger FC Burgsolms in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Am Samstag triumphierte die Elf von Trainer Daniel Schäfer im gut besuchten Derby mit 5:2 gegen die SG Waldsolms, die am dritten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Vor allem ein Youngster des FCB spielte sich dabei in den Vordergrund.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

