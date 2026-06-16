Ben Zint lässt FC Burgsolms von A-Jugend-Hessenliga träumen Teaser JUGEND: +++ Der Fußball-Nachwuchs des FC Burgsolms stößt das Tor nach oben weit auf. Ein Spieler ragt im ersten von zwei Relegations-Spielen zur Hessenliga gegen RW Darmstadt heraus +++ von Redaktion · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Auch dank des wieder einmal herausragenden Ben Zint (M.) feiert die A-Jugend des FC Burgsolms einen 4:2-Erfolg im Relegations-Hinspiel zur Hessenliga gegen den SKV RW Darmstadt. © Isabel Althof

Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms haben die Tür zum Hessenligaaufstieg weit aufgestoßen. Gegen den Relegationsteilnehmer aus der Verbandsliga Süd, den SKV Rot-Weiß Darmstadt, siegte die Elf von Trainer Timo Schafferhans am Sonntagnachmittag vor knapp 500 Zuschauern mit 4:2 (2:1) und verschaffte sich somit eine komfortable Ausgangssituation für das Rückspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) in Darmstadt.