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Relegation
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Ben Zint lässt FC Burgsolms von A-Jugend-Hessenliga träumen
Teaser JUGEND: +++ Der Fußball-Nachwuchs des FC Burgsolms stößt das Tor nach oben weit auf. Ein Spieler ragt im ersten von zwei Relegations-Spielen zur Hessenliga gegen RW Darmstadt heraus +++
Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms haben die Tür zum Hessenligaaufstieg weit aufgestoßen. Gegen den Relegationsteilnehmer aus der Verbandsliga Süd, den SKV Rot-Weiß Darmstadt, siegte die Elf von Trainer Timo Schafferhans am Sonntagnachmittag vor knapp 500 Zuschauern mit 4:2 (2:1) und verschaffte sich somit eine komfortable Ausgangssituation für das Rückspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) in Darmstadt.