 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Ben Zint führt die A-Junioren des FC Burgsolms zum Sieg

Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Verbandsliga treten die Talente beim FC Gießen wie eine Spitzenmannschaft auf. Auch dank eines Kickers. Alle Spielberichte im Überblick +++

von Redaktion · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser
Einmal mehr in Topform: A-Jugend-Spieler Ben Zint (r.), Torjäger des Fußball-Verbandsligisten FC Burgsolms, erzielt beim FC Gießen drei Treffer. (Archivfoto) © Steffen Bär
Einmal mehr in Topform: A-Jugend-Spieler Ben Zint (r.), Torjäger des Fußball-Verbandsligisten FC Burgsolms, erzielt beim FC Gießen drei Treffer. (Archivfoto) © Steffen Bär

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Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms haben sich in der Verbandsliga nach einer starken Teamleistung einen verdienten 4:1 (1:1)-Auswärtssieg beim FC Gießen geholt. Ein Spieler ragte dabei erneut heraus: Torjäger Ben Zint erzielte binnen 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Keine Chance hatten hingegen die Burgsolmser B-Junioren, die ihr Verbandsliga-Auswärtsspiel in Marburg mit 0:7 (0:4) verloren. In der A-Junioren-Gruppenliga trennte sich der RSV Büblingshausen 2:2 (2:1) von der JSG Schöffengrund/Cleeberg, während der SC Waldgirmes II nach dem 3:4 (1:2) in Alsfeld immer tiefer in den Abstiegsstrudel gerät.

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