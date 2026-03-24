Ben Zint führt die A-Junioren des FC Burgsolms zum Sieg

Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms haben sich in der Verbandsliga nach einer starken Teamleistung einen verdienten 4:1 (1:1)-Auswärtssieg beim FC Gießen geholt. Ein Spieler ragte dabei erneut heraus: Torjäger Ben Zint erzielte binnen 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Keine Chance hatten hingegen die Burgsolmser B-Junioren, die ihr Verbandsliga-Auswärtsspiel in Marburg mit 0:7 (0:4) verloren. In der A-Junioren-Gruppenliga trennte sich der RSV Büblingshausen 2:2 (2:1) von der JSG Schöffengrund/Cleeberg, während der SC Waldgirmes II nach dem 3:4 (1:2) in Alsfeld immer tiefer in den Abstiegsstrudel gerät.