Ben Zich wird zur Nummer eins – und zum Profi Rückrundenzeugnis der U23 (1. Teil): Die Torhüter Vier Keeper, eine Entscheidung: Nach einer turbulenten Hinrunde brachte die Rückserie Klarheit auf der Position zwischen den Pfosten. Auch die Ersatzspieler Tobias Pawelczyk und Dominic Grehl zeigten sich zum Saisonende von ihrer besten Seite.

Während vor der Winterpause noch vier verschiedene Torhüter im Kasten von Fortunas Regionalliga-Mannschaft standen und sich so erst nach einigen Monaten ein Stammkeeper herauskristallisierte, war die Rolle des Schlussmanns in der zweiten Saisonhälfte dafür durch viel Konstanz geprägt. So wurden Florian Schock und Robert Kwasigroch nicht ins Tor der U23 beordert, stattdessen spielte sich mit Ben Zich ins Rampenlicht.

Zich überragt

Ben Zich (Zwölf Rückrundenspiele/ fünf Mal zu Null) War unumstrittener Stammtorwart, zwischenzeitlich Vizekapitän und knüpfte an seine starke Leistung aus der Hinrunde an. Gegen den 1. FC Düren (1:1) parierte er zum dritten Mal in der abgelaufenen Spielzeit einen Elfmeter, seinen Kasten hielt er in insgesamt fünf Partien sauber. Der 22-Jährige zeichnete sich vor allem durch seine guten Reflexe – auch es nächster Nähe – aus und bewies ein feines Spielverständnis. Im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:0) vereitelte er etwa die späte Niederlage, als er den noch aufgeprallten Abschluss von Tarsis Bonga aus kurzer Distanz am Kasten vorbeilenkte.

Sogar zwei Torvorlagen steuerte Zich bei: Lennart Garlipp sowie Ronay Arabaci trafen nach einem langen Ball ihres Keepers. Unlängst band Fortuna den vielversprechenden Schlussmann auch für die kommenden Jahre an sich und stattete ihn mit seinem ersten Profivertrag aus. Der gebürtige Düsseldorfer wird aber zunächst an den niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade ausgeliehen und bekommt dort die Chance auf einem höheren Niveau Spielpraxis zu sammeln, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Pawelczyk und Grehl ohne echte Chance