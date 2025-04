Ben Zich rettet Fortunas U23 Punkt gegen Oberhausen

Treffender hätte an diesem Nachmittag das Fazit des Rot-Weiß-Oberhausen-Fanradios nicht ausfallen können. Spieler des Spiels war für sie nicht etwa jemand aus den eigenen Reihen, sondern Ben Zich – Schlussmann von Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft – der beim torlosen Unentschieden wieder einmal eine bockstarke Leistung abrief.

In der Schlussphase hatte RWO ein wahres Offensivfeuerwerk gestartet, vor allem Ex-U23-Spieler Tarsis Bonga war immer wieder in Aktion getreten. Doch auch ihm gelang es nicht, den Ball ins Tor zu verfrachten. Beeindruckend hatte Zich kurz vor Abpfiff Bongas wohl beste Möglichkeit vereitelt, als der nach einer Ecke den Ball mit dem Kopf Richtung Tor brachte. Die Kugel war mit ordentlich Druck auf den Boden gesprungen und dann aus kurzer Distanz in Richtung U23-Keeper, der mit einem starken Reflex die Großchance der Gäste vereitelte.

Veränderte Abwehr machte guten Job