Ben Westermeier wechselt von Hannover 96 zum SSV Ulm

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 1,80m große Westermeier 29 Einsätze für die Zweitvertretung von Hannover 96 in der 3. Liga.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: Ben Westermeier ist ein junger, gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der mit 62 Einsätzen in der 3. Liga bereits früh seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Auch abseits des Platzes hat Ben uns mit seiner Art überzeugt und fügt sich menschlich wie sportlich sehr gut in unsere Mannschaft ein.“

Ben Westermeier: „Ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fussball und darauf, hier meine Entwicklung weiter voranzutreiben. Der Verein hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, und ich will helfen, genau daran anzuknüpfen. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Von mir aus kann es morgen schon losgehen.“