Ben rettet Unentschieden im ersten Testspiel

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn) Am Sonntag stand für unsere M2 das erste Testspiel gegen die SG Holzland auf dem Programm. Mit einem großen Kader von 18 Mann ging unsere Mannschaft selbstbewusst in die Partie. In den ersten 10 Minuten, hatte unsere M2 viel Ballbesitz und zwei guten Offensivaktionen, die jedoch nicht zu echten Torchancen führten. Die Gäste hingegen kamen ab Minute 9 besser ins Spiel und nutzten zwei Fehler unserer Defensive eiskalt aus. In der 9. Minute fiel das 0:1 nach einem falsch eingeschätzten hohen Ball, bekam der gegnerische Stürmer den Ball und verwandelte den Ball sicher.

Holzland wurde stärker, zwang Torwart Alex zu zwei weiteren starken Paraden und erhöhte in der 40. Minute nach mehreren Abschlüssen auf 0:2. Kurz vor der Pause verkürzte unsere M2 durch Gretel per Handelfmeter auf 1:2. In der Kabine wurde klar angesprochen, dass mehr Tempo, Entschlossenheit und Laufbereitschaft nötig sind, ebenso eine bessere Stabilität in der Defensive! Nach dem Seitenwechsel übernahm unsere M2 die Kontrolle, dominierte das Spiel und erspielte sich reihenweise Möglichkeiten. Mehrfach verhinderten neben der Latte auch der gegnerische Torwart oder ungenaue Abschlüsse den Ausgleich. In der 89. Minute erlöste Ben unser Team mit einem sehenswerten Distanzschuss zum hochverdienten 2:2! Fazit: