Ben Luca Nohns setzt seine Reise beim PSV Neumünster fort von Ismail Yesilyurt · Heute, 17:30 Uhr

Ben Luca Nohns (Kilia Kiel) nach seinem 5:3 gegen den SV Todesfelde. – Foto: © 2023 Ismail Yesilyurt

Ben Luca Nohns wird auch in der nächsten Spielzeit das Trikot der „Polizisten“ tragen. Der Stürmer, der seit dem 1. Juli 2025 für den Oberligisten PSV Neumünster aufläuft, bleibt damit ein Bestandteil der Offensivplanung des Vereins.

Nohns war im vergangenen Sommer vom Landesmeister FC Kilia Kiel nach Neumünster gewechselt und brachte bereits Erfahrungen aus dem höherklassigen Jugend- und Herrenbereich mit. Seine fußballerische Ausbildung begann der Angreifer im Nachwuchs vom VfL Schwartbuck. Über die SG Probsei ging es zu Holstein Kiel, wo es Einsätze in der U17 und U19-Bundesliga gab. Drei Jahre lang spielte der 1,87 m große Nohns für den FC Kilia Kiel in der Flens-Oberliga und auch Regionalliga Nord. Über die Kieler Station führte sein Weg schließlich zum PSV Union Neumünster. 16 Spiele und drei Tore In der laufenden Saison 2025/26 stand der 23-Jährige bislang in 16 Pflichtspielen für den PSV auf dem Platz und erzielte drei Treffer. Der Offensivspieler überzeugte vor allem durch Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Immer wieder stellte er sich in den Dienst der Mannschaft und übernahm auch Aufgaben abseits seiner eigentlichen Position im Sturmzentrum.

Ben Luca Nohns (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich