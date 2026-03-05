Ben Luca Nohns setzt seine Reise beim PSV Neumünster fort

Ben Luca Nohns wird auch in der nächsten Spielzeit das Trikot der „Polizisten“ tragen. Der Stürmer, der seit dem 1. Juli 2025 für den Oberligisten PSV Neumünster aufläuft, bleibt damit ein Bestandteil der Offensivplanung des Vereins.
Nohns war im vergangenen Sommer vom Landesmeister FC Kilia Kiel nach Neumünster gewechselt und brachte bereits Erfahrungen aus dem höherklassigen Jugend- und Herrenbereich mit. Seine fußballerische Ausbildung begann der Angreifer im Nachwuchs vom VfL Schwartbuck. Über die SG Probsei ging es zu Holstein Kiel, wo es Einsätze in der U17 und U19-Bundesliga gab. Drei Jahre lang spielte der 1,87 m große Nohns für den FC Kilia Kiel in der Flens-Oberliga und auch Regionalliga Nord. Über die Kieler Station führte sein Weg schließlich zum PSV Union Neumünster.
In der laufenden Saison 2025/26 stand der 23-Jährige bislang in 16 Pflichtspielen für den PSV auf dem Platz und erzielte drei Treffer. Der Offensivspieler überzeugte vor allem durch Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Immer wieder stellte er sich in den Dienst der Mannschaft und übernahm auch Aufgaben abseits seiner eigentlichen Position im Sturmzentrum.
PSV-Trainer Timo Rosenfeld hebt besonders diesen mannschaftsdienlichen Einsatz hervor: „Ben Luca gehört seit dieser Saison zum PSV-Kader und war sich nicht zu schade, neben seiner angestammten Position im Sturmzentrum mehrfach auf dem rechten Flügel zu spielen und sich damit voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Mit seiner positiven Art ist er eine absolute Bereicherung für die Kabine und hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft auf und neben dem Platz stets als Einheit aufgetreten ist. Wir sind froh, Ben ein weiteres Jahr bei uns zu haben und freuen uns auf viele weitere tolle Momente mit ihm.“
Der Stürmer selbst blickt ebenfalls positiv auf seine Zukunft in Neumünster. „Ich hatte durchgehend offene und gute Gespräche mit dem PSV und bin überzeugt, dass wir in der nächsten Saison wieder eine starke Oberliga-Mannschaft auf den Platz stellen werden, um richtig anzugreifen. Das war für mich ausschlaggebend bei meiner Zusage für die kommende Spielzeit.“