Ben Lipfert wechselt zur SpVg Eidertal Molfsee

Neuzugang Ben Lipfert von der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Ben Moritz Lipfert spielt in der kommenden Spielzeit 2026/27 für den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee. Lipfert, der von seinen Teamkollegen meist kurz „Lippe“ gerufen wird, wechselt vom bisherigen Oberligisten Inter Türkspor Kiel nach Molfsee.

Der gebürtige Angreifer wurde in seiner Jugend unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel ausgebildet, ehe er über eine Station beim Gettorfer SC im vergangenen Sommer zu Inter Türkspor stieß. Nach dem Oberliga-Abstieg der Kieler Ostufer-Kicker sucht der ehrgeizige Rechtsfuß nun bei der SpVg eine neue sportliche Herausforderung.

Mit dem 20-Jährigen gewinnt die Spielvereinigung ein Stürmerprofil hinzu, das der Offensive im kommenden Spieljahr eine völlig neue Komponente verleihen soll. Lipfert gilt als wuchtiger, schneller und extrem stabiler Angreifer, der mit seinem kompromisslosen Zug zum Tor permanente Gefahr für die gegnerischen Abwehrreihen ausstrahlt. Seine ausgeprägte Präsenz im Strafraum und seine direkte, schnörkellose Spielweise entsprechen exakt den Vorstellungen der sportlichen Leitung.

Der Sportliche Leiter der Eidertaler, Chris Foley, zeigte sich bei der Vorstellung des neuen Angreifers sichtlich angetan:

„Ben bringt ein sehr klares Stürmerprofil mit. Er ist körperlich robust, schnell und geht mit viel Entschlossenheit in die Offensivaktionen. Besonders wertvoll ist, dass er nicht nur über Tempo und Durchsetzungsvermögen, sondern auch über Abschlussqualität verfügt. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art zu spielen sehr gut tun wird.“

Mit einer klaren Mentalität das Saisonziel „Top 5“ im Visier

Der junge Offensivakteur ist bereit, voranzugehen und unterstreicht seine klare persönliche Einstellung. Lipfert blickt seiner neuen Aufgabe hochmotiviert entgegen:

„Der Wechsel zur SpVg Eidertal Molfsee ist für mich ein spannender Schritt. Ich will mit meiner Art Fußball zu spielen Verantwortung übernehmen, Tore erzielen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen. Mein Motto ist klar: Ob wir gewinnen oder verlieren, liegt immer in unserer Hand.“

Mit dieser entschlossenen Mentalität hat Lipfert gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen sich für die kommende Spielzeit bereits ein ambitioniertes sportliches Saisonziel gesetzt: Die Mannschaft will im schleswig-holsteinischen Unterhaus voll angreifen und einen Platz unter den Top 5 der Landesliga ergattern.

Steckbrief

Alter: 20

Spitzname: Lippe

Position: Stürmer

Starker Fuß: rechts

Bisherige Vereine: Gettorfer SC, Holstein Kiel, Inter Türkspor Kiel

Stärken: Torgefahr, Durchsetzungsvermögen, Abschluss, Körperlichkeit

Mentalität: Ob wir gewinnen oder verlieren, liegt immer in