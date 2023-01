Ben Krümpelmann profitiert vom Positionswechsel Ben Krümpelmann avancierte zum Knipser in der Kreisliga A Düsseldorf.

Gemeinsam mit einigen Mitspielern aus der Zweiten Mannschaft des SC West und dem neuen Trainer Luis Ulrich verbrachte Krümpelmann einige Tage auf der balearischen Insel. Dabei wurde nicht nur gefeiert, sondern auch gefachsimpelt. „Dort ist letztlich dann der Plan entstanden, mich vom Mittelfeldspieler zum Stürmer umzufunktionieren“, verrät Krümpelmann.

Bierlaune als Erfolgsrezept

Die aus einer Bierlaune heraus geborene Idee entwickelte sich schnell zum genialen Geistesblitz. Denn Krümpelmann ist nicht einfach nur ein Angreifer, sondern bei Saisonhalbzeit der torgefährlichste Spieler der Kreisliga A. 24 Treffer stehen nach 21 Partien für den 23-Jährigen zu Buche. Damit führt er die Torjägerliste an und ist für 50 Prozent aller Tore seiner Mannschaft verantwortlich. Kurzum: Ben Krümpelmann ist in dieser Saison die halbe Miete für den SC West II. „Ich hatte in der Jugend schon einmal im Sturm gespielt. Aber das es jetzt sofort so gut mit dem Toreschießen klappen würde, damit hatte ich nicht gerechnet“, gesteht der Student.