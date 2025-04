Ben Kieffer unterschreibt seinen ersten Profivertrag

Der SSV Jahn kann nun auch offiziell ein weiteres Nachwuchstalent im Profi-Kader freuen: Ben Kieffer hat seinen ersten Profivertrag in Regensburg unterschrieben. Das 17-jährige Talent debütierte bereits am 22. Dezember gegen den SV Darmstadt für das Zweitliga-Schlusslicht, durchlief in der Jahnschmiede ab der U9 alle Nachwuchsteams und rückt nun fest in den Profikader. Das gab der Verein am Dienstagvormittag bekannt.

Mit der Vertragsunterschrift des gebürtigen Regensburgers gelingt dem nächsten Talent aus der Jahnschmiede der Sprung in den Profikader des SSV Jahn. Seit der U9 spielt Ben Kieffer im eigenen Nachwuchs. Als Folge seiner tollen Entwicklung integrierte das Trainerteam um Chefcoach Andreas petz den Defensivspieler Ende des vergangenen Jahres sukzessive in den Trainingsbetrieb der Profis. Bei seinem Zweitliga-Debüt war Kieffer mit zehn Monaten und fünf Tagen der jüngste Debütant in der Zweitliga-Historie des Jahn sowie der drittjüngste jemals in der Ligageschichte. Gegen den FC Schalke 04 (2:0) durfte Kieffer erstmals von Beginn an ran.



Jetzt unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei seinem Kindheitsverein. Sicherlich geschieht dies auch mit Weitsicht und mit Blick auf die kommende Spielzeit, die der SSV Jahn höchstwahrscheinlich in der 3. Liga absolviert.



„Sein Weg ist ein weiteres Zeichen, welche Entwicklung unsere Nachwuchsabteilung Jahnschmiede genommen hat und auf welchem Niveau Nachwuchstalente aus der Region hier ausgebildet werden”, so Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer in einer Pressemitteilung. „Als gebürtiger Regensburger mit Wohnsitz in Straubing ist er ein Paradebeispiel, was den SSV Jahn auszeichnet. Ben hat sich seinen ersten Profivertrag mit seinen Leistungen und seiner Mentalität absolut verdient. Wir sind von seinem großen Potenzial überzeugt. Durch seine Defensivbegabung, seinem Aufbauspiel sowie seiner athletischen Fähigkeiten können wir uns auf einen spannenden und entwicklungsfähigen Spieler aus Ostbayern freuen.”



Ben Kieffer selbst sagt zur Unterzeichnung seines ersten Profivertrags: „Ich bin sehr stolz und glücklich hier in Regensburg diesen Schritt vollzogen zu haben. Der Verein begleitet mich schon mein Leben lang. Der SSV Jahn hat sich in den letzten Jahren zu einem höchst professionellen Standort entwickelt, bei dem ich vielversprechende Perspektiven aufgezeigt bekommen habe. Ich bin überzeugt, hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen zu können.”