Allgemeines

Ben Kersting wechselt zum SC Reute

Rückkehrer beim A-Kreisligisten

von BZ/PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
von links: Pascal Schneider (Stellv. Sportlicher Leiter), Ben Kersting, Moh Omairat (Sportlicher Leiter). – Foto: Verein

Ben Kersting wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Reute

Der 18-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung größtenteils beim Freiburger FC absolvierte, kehrt nach einem Fußballstipendium in den USA zu seinem Heimatverein zurück. Ben Kersting kann im Mittelfeld eingesetzt werden und ist noch für die A-Junioren spielberechtigt. Der SC Reute freut sich und wünscht ihm einen guten Start im Waldeck.