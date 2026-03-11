Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ben Kersting wechselt zum SC Reute
Rückkehrer beim A-Kreisligisten
von BZ/PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
von links: Pascal Schneider (Stellv. Sportlicher Leiter), Ben Kersting, Moh Omairat (Sportlicher Leiter). – Foto: Verein
Ben Kersting wechselt mit sofortiger Wirkung zum SC Reute
Der 18-Jährige, der seine fußballerische Ausbildung größtenteils beim Freiburger FC absolvierte, kehrt nach einem Fußballstipendium in den USA zu seinem Heimatverein zurück. Ben Kersting kann im Mittelfeld eingesetzt werden und ist noch für die A-Junioren spielberechtigt. Der SC Reute freut sich und wünscht ihm einen guten Start im Waldeck.