Ben Jungfleisch bleibt langfristig beim FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat ein weiteres Nachwuchstalent längerfristig an den Verein gebunden. Der FCK und der 17-jährige Ben Jungfleisch, der aktuell in der U19 der Roten Teufel aufläuft, haben ihren Vertrag verlängert.
Der gebürtige Saarbrücker spielt seit der U15 für die Roten Teufel und kam in der vergangenen und der aktuellen Spielzeit insgesamt 28-mal für die U17 und die U19 in den DFB-Nachwuchsligen für den FCK zum Einsatz. Dabei erzielte er neun Tore für die FCK-Nachwuchsteams. Schon im Laufe der vergangenen Saison rückte der variabel auf den offensiven und defensiven Außenbahnen eingesetzte Flügelspieler vorzeitig aus der U17 in die U19 auf, mit der er unter anderem den Verbandspokalsieg feierte. Für den DFB war der Deutsch-Franzose zuletzt in der U16 für einen Nationalmannschaftslehrgang nominiert.
„Wir freuen uns sehr, mit Ben ein weiteres Toptalent aus unserem Nachwuchsleistungszentrum langfristig an den FCK binden zu können und damit den eingeschlagenen Weg der Talentförderung konsequent weiter zu bestreiten. Wir möchten seine Entwicklung in den kommenden Jahren weiter begleiten und ihn bestmöglich auf die kommenden Aufgabenstellungen vorbereiten“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.
Auch Ben Jungfleisch ist über die Vertragsverlängerung erfreut: „Es ist für mich etwas ganz besonderes, für den 1. FC Kaiserslautern aufzulaufen. Daher möchte ich mich sehr für das Vertrauen bedanken, das die Trainerteams am NLZ und die Sportliche Leitung mir gegenüber gezeigt haben, und werde auch in den kommenden Spielzeiten alles dafür geben, dem FCK auf dem grünen Rasen bestmöglich zu helfen.“