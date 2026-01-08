Ben Hüning verstärkt die Defensive von Rot-Weiss Essen

Ein neuer Innenverteidiger für Rot-Weiss Essen: Ben Hüning wechselt zur Rückrunde der Saison 2025/26 von Borussia Dortmund II zurück an die Hafenstraße. Der 21-Jährige hatte bereits von 2022 bis 2023 für RWE in der Jugend die Schuhe geschnürt und kam damals zu einem Profieinsatz. Hüning absolvierte den Medizincheck in Essen, reiste am Montag mit Erlaubnis des BVB mit RWE ins Trainingslager in der Türkei und unterschrieb dort seinen neuen Arbeitsvertrag. Er wird künftig mit der Rückennummer 15 für RWE auflaufen. Am Dienstag und Mittwoch nahm er bereits an den ersten Trainingseinheiten im Never Give Up Football Center Lara teil.

Der in Dinslaken geborene Hüning war bis 2022 in der Jugend vom MSV Duisburg am Ball und wechselte zur Saison 2022/23 in die U19 von RWE. In dieser Zeit debütierte Hüning für die erste Mannschaft in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gegen den 1. FC Wülfrath. Nach einer Zwischenstation beim SC Wiedenbrück schloss sich der Rechtsfuß der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an. Für den BVB II kommt der 1,90 Meter große Abwehrmann in 52 Spielen in 3. Liga und Regionalliga auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Nun kehrt er zurück an die Hafenstraße.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Wir freuen uns, dass Ben sich für RWE entschieden hat. Er ist ein robuster Abwehrspieler mit einer guten Mentalität und der nötigen Ruhe am Ball. Zudem bringt er ein gutes Kopfballspiel mit, ist torgefährlich und überzeugt vor allem durch Zweikampfstärke, Intensität und Athletik. Er kommt mit Drittligaerfahrung zu uns und kennt das Umfeld. Wir trauen ihm zu, dass er uns in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen und uns breiter aufstellen wird.“

Ben Hüning sagt: „Ich bin sehr froh, nun wieder in Essen zu sein. Ich wollte wieder in die dritte Liga zurück und mich hier weiter beweisen. RWE ist ein großer Traditionsverein, der mir schon einmal das Vertrauen gegeben hat, mich weiterzuentwickeln. Ich komme jetzt als gereifterer Spieler zurück und möchte das Team so schnell es geht unterstützen. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und auch darauf, das eine oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen.“