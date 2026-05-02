Ben Haddaj, Cain und Horn bleiben in Unterrath Die SG Unterrath kann wichtige Spieler für die kommende Saison binden. von Kevin Butgereit · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Claudia Pillekamp

Die SG Unterrath kann stolz verkünden, dass drei Eckpfeiler der erfolgreichen Rückrunde unter Trainer Daniel Beine auch in der Saison 26/27 das Unterrather Trikot tragen werden. Ayoub Ben Haddaj, Noah Cain und Nicholas Horn haben ihre Verträge über die noch laufende Saison hinaus verlängert. Neben guter Leistungen eint die drei aber noch mehr: Sie alle spielten auch schon unter Neu-Trainer Niklas Leven in der eigenen U19.

Ayoub Ben Haddaj: Robuster Innenverteidiger In seinem zweiten Seniorenjahr avancierte der 21-jährige Ben Haddaj nun zum unangefochtenen Stammspieler. Der großgewachsene Deutsch-Marokkaner absolvierte alle Rückrundenspiele und verpasste dabei lediglich knapp 60 Spielminuten in elf Spielen. Das neue Trainer-Team um Niklas Leven kennt Ben Haddaj noch bestes, war er doch Dreh- und Angelpunkt der U19-Innenverteidigung der Saison 23/24.

– Foto: Andreas Bornewasser

Noah Cain: amerikanische Polyvalenz Der ebenfalls erst 21-jährige Noah Cain kam zwar erst zur Rückrunde aus der Oberliga Mittelrhein zurück nach Unterrath, fügte sich nach leichten Verletzungsproblemen aber nahtlos in die Mannschaft ein. Das besondere daran: zunächst spielte Cain im zentralen Mittelfeld, dann auf dem rechten offensiven Flügel, mittlerweile punktet er als rechter Außenverteidiger. Cain spielte bereits in der Saison 22/23 unter Niklas Leven in der Unterrather U19 ehe er mit verschiedenen Vereinen in der Oberliga Nieder- und Mittelrhein erste Erfahrungen im Senioren-Fussball sammelte.

– Foto: Udo Waffenschmidt

Nic Horn: zentraler Mittelfeldspieler mit Spielwitz Der erst 20-jährige Nicholas Horn kommt in seinem ersten Seniorenjahr bereits auf acht Scorer in 22 Spielen. Horn überzeugt im Unterrather Mittelfeld mit Kreativität und Unberechenbarkeit und kann so immer wieder Torgefahr kreieren. Nic Horn kam im Januar 2025 aus Ratingen und verbrachte noch die Rückrunde bei Niklas Leven in der U19, ehe er vergangenen Sommer zur Landesliga-Mannschaft gestoßen ist.