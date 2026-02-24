Ben Bührs bleibt beim SV Olympia Laxten

– Foto: SV Olympia Laxten

Der SV Olympia Laxten kann weiter auf Ben Bührs bauen. Der 21-jährige Stürmer wird auch in der Saison 2026/27 für die erste Mannschaft auflaufen und setzt damit seinen Weg im Verein fort.

Ben Bührs war im vergangenen Sommer zur ersten Mannschaft des SV Olympia Laxten gestoßen. Seitdem hat sich der Offensivspieler im Laufe der Saison spielerisch stetig weiterentwickelt. Mit großem Einsatz, Lernbereitschaft und ausgeprägtem Teamgeist arbeitete er sich seinen Platz im Team.

Mit seinem Verbleib steht fest, dass Bührs auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 Teil der ersten Mannschaft sein wird. Beim SV Olympia Laxten freut man sich darauf, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und die weitere Entwicklung des jungen Stürmers zu begleiten.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________