Bemüht und fair, aber geschlagen ‒ Peißenberg unterliegt Spitzenreiter Geretsried

Der TSV Peißenberg verliert bei Spitzenreiter TuS Geretsried II mit 2:4. Besonders ist eine Szene, die dem TSV einen 3:3-Ausgleich ermöglicht hätte.

Sie haben sich ordentlich geschlagen, waren am Ende aber wie zu erwarten die Geschlagenen. Die Fußballer des TSV Peißenberg holten beim TuS Geretsried II einen 0:2-Rückstand auf, verloren am Ende aber dennoch mit 2:4. Weil der Spitzenreiter individuelle Klasse und Cleverness paarte, der TSV hingegen auf die Fair-Play Karte setzte.

Fairplay-Aktion von Peißenbergs Marco Eisner verhindert Elfmeter

Marco Eisner war es, der in ansprechendem Tempo den Kontakt des Gegenspielers erhielt. Anstatt zu versuchen, den Elfer herauszuholen, versuchte der Peißenberger, aufrecht zu bleiben und mit einem Zuspiel den Mitspieler zu erreichen. „Es ehrt ihn, dass er sich nicht fallen lässt“, betonte Trainer Fritz Stögbauer. Wohl wissend, dass ein Strafstoß zum 3:3-Ausgleich hätte führen können. So entschied TuS-Außenstürmer Fabio Pech die Partie mit einer Einzelaktion und seinerseits mit einem Strafstoß zum 4.2. „War verdient und in Ordnung so“, bilanziert Stögbauer. Seine Elf sei nur so lange im Spiel geblieben, weil der TuS „schludrig“ im Umgang mit seinen Chancen war.

Nach einer halben Stunde schien die Begegnung bereits entschieden. Ein weiter Einwurf segelte bis in den Fünfer, und weil mehrere TSV-Kicker ein Handspiel ausgemacht haben, deswegen gebremst verteidigten, schaute Jonas Peitinger im Kasten unversehens ziemlich dumm aus der Wäsche. „Da haben alle gepennt“, stellt der Coach klar. Ebenso berichtete er, dass sein Team im ersten Abschnitt „keinen Fuß auf den Platz“ gebracht habe. Marcel Schneds verspätetes Tackling führte zum ersten Strafstoß und gleichermaßen zum 0:2. Ein Patzer des Geretsrieder Schlussmann ermöglichte dann Gabriel Rawitz den Anschlusstreffer.

Kurz nach Seitenwechsel glich Fabian Lory nach Konter mit Schned gar aus. „Spricht für die Moral des Teams, das seine Sache jede Woche etwas besser macht“, hielt Stögbauer fest. Letztlich aber fehlten den Gästen in der Schlussphase Einwechselspieler und Kraft, woraus die Geretsrieder entscheidend Nutzen zogen.