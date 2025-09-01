Manuel Seifert (TW) pariert vs Jonas Gall – Foto: Oliver Rabuser

Bemüht sein reicht nicht: Denklingen verliert in Bad Heilbrunn

Der VfL Denklingen kassiert in Bad Heilbrunn die erste Saisonniederlage. Das Tor des Tages fällt dabei durch einen Elfmeter.

Denklingen – In der Offensive fehlte es an Wirksamkeit, hingegen wurden die defensiven Breitengrade nicht immer angemessen beschützt. Anders als die vorangegangenen sechs Partien konnte der VfL Denklingen am letzten August-Wochenende keine Punkte holen. Beim SV Bad Heilbrunn setzte es mit 0:2 die erste Saisonniederlage für die Lechrainer in der Bezirksliga Süd. „Es waren alle bemüht, aber es ist nichts Zwingendes herausgekommen“, resümierte Christoph Schmitt. Für den Spielertrainer war bereits nach einer halben Stunde Schluss. Schmitt griff sich an den Ansatz des linken Oberschenkels, wusste aber auch nicht, welches körperliche Problem genau ihn zum Aufgeben zwang. Seine Elf hatte zu Beginn lichte Momente. Hannes Rambach setzte den Kopfball nicht präzise genug an, einem Vorstoß über Außen fehlte der letzte Kniff. Dann aber sank bei den Gästen die Betriebstemperatur. „Wir sind etwas eingeschlafen“, räumte Schmitt ein.

Unnötiger Elfmeter führt zum 0:1 Da war es dann auch egal, dass der Heimelf über eine Handvoll Stammkräfte abging. Bad Heilbrunns Jonas Gall schlüpfte mit einer simplen Finte an drei Denklinger Abwehrspielern vorbei, der vierte – in diesem Fall Tobias Schelkle – traf den wendigen Außenstürmer Augenblicke vor dessen Torabschluss am Knöchel; es gab Elfmeter. „Den muss man davor stellen, es waren genügend Leute drumherum“, monierte der Coach. Gall selbst schnappte sich die Kugel, verlud VfL-Torwart Manuel Seifert und schob lässig zum 1:0 ein.