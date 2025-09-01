Bemüht sein reicht nicht: Denklingen verliert in Bad Heilbrunn

Der VfL Denklingen kassiert in Bad Heilbrunn die erste Saisonniederlage. Das Tor des Tages fällt dabei durch einen Elfmeter.
Denklingen – In der Offensive fehlte es an Wirksamkeit, hingegen wurden die defensiven Breitengrade nicht immer angemessen beschützt. Anders als die vorangegangenen sechs Partien konnte der VfL Denklingen am letzten August-Wochenende keine Punkte holen. Beim SV Bad Heilbrunn setzte es mit 0:2 die erste Saisonniederlage für die Lechrainer in der Bezirksliga Süd.
„Es waren alle bemüht, aber es ist nichts Zwingendes herausgekommen“, resümierte Christoph Schmitt. Für den Spielertrainer war bereits nach einer halben Stunde Schluss. Schmitt griff sich an den Ansatz des linken Oberschenkels, wusste aber auch nicht, welches körperliche Problem genau ihn zum Aufgeben zwang. Seine Elf hatte zu Beginn lichte Momente. Hannes Rambach setzte den Kopfball nicht präzise genug an, einem Vorstoß über Außen fehlte der letzte Kniff. Dann aber sank bei den Gästen die Betriebstemperatur. „Wir sind etwas eingeschlafen“, räumte Schmitt ein.
Da war es dann auch egal, dass der Heimelf über eine Handvoll Stammkräfte abging. Bad Heilbrunns Jonas Gall schlüpfte mit einer simplen Finte an drei Denklinger Abwehrspielern vorbei, der vierte – in diesem Fall Tobias Schelkle – traf den wendigen Außenstürmer Augenblicke vor dessen Torabschluss am Knöchel; es gab Elfmeter. „Den muss man davor stellen, es waren genügend Leute drumherum“, monierte der Coach. Gall selbst schnappte sich die Kugel, verlud VfL-Torwart Manuel Seifert und schob lässig zum 1:0 ein.
Zuvor schon hatte der VfL bei einem Pfostentreffer aus dem Hinterhalt Glück gehabt. Nach dem Strafstoß kassierten die Gäste beinahe das 0:2. Michael Stahl verlor im Vorwärtsgang den Ball an Gall, der Tobias Ried ausmanövrierte und einzig am ausgefahrenen Bein von Seifert scheiterte.
Nach Seitenwechsel besannen sich die Denklinger ihrer Tugenden. Sie hielten den SV Bad Heilbrunn vom eigenen Tor fern, setzten ihrerseits starke Akzente. Lukas Greif schickte einen Eckball weit auf die gegenüberliegende Seite, wo Ludwig Kirchbichler stand und den Ball scharf zur Mitte köpfte – Bad Heilbrunns Nikolaus Pföderl konnte im letzten Moment vor Rambach klären. Greif war inzwischen in Position für den Nachschuss, da aber fuhr André Tiedt das Bein rechtzeitig vor der Linie aus. Und auch beim Heber aus der Distanz von Raphael Zwerschke ging es eng zu. „Wir waren gut im Spiel“, hielt Schmitt fest.
Das änderte sich nach einem Fehler im Spielaufbau, den der HSV zur Vorentscheidung nutzte. Den Schuss vom Sechzehner parierte Seifert noch, gegen Felix Gellners Abstauber war der Tormann jedoch auf verlorenem Posten. Spätestens, als Tobias Bauer binnen weniger Sekunden zwei hochkarätige Chancen zum dritten Tor aussparte, ging der Sieg für die Elf vom Krebsenbach in Ordnung.