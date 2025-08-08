– Foto: Marcel Eichholz

Bemerode startet selbstbewusst in die neue Saison Trainer Hundt setzt zum Auftakt gegen Aufsteiger Altwarmbüchen auf Heimstärke

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der TSV Bemerode zum ersten Saisonspiel den Aufsteiger TuS Altwarmbüchen 1954. Trainer Ramy Hundt sieht sein Team nach einer intensiven Vorbereitung gut gerüstet: „Wir freuen uns natürlich sehr auf den Auftakt, gerade mit dem Heimspiel.“ Acht Neuzugänge, klare Spielidee und Respekt vor dem Gegner – TSV Bemerode blickt optimistisch auf den Saisonstart.

Der Kader des TSV hat sich spürbar verändert – acht Neuzugänge verstärken die Mannschaft. Trotz der jüngsten Pokalniederlagen gegen Arnum und Barsinghausen zieht Hundt ein positives Fazit: „Wir haben jeweils eine sehr entsprechende Leistung auf den Platz gebracht und gezeigt, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, erfolgreich sein können.“ Gleichzeitig warnt er vor dem kommenden Gegner: „Wir treffen auf einen Aufsteiger, der sicherlich eine gewisse Euphorie mitbringt, auch wenn das Pokalergebnis vielleicht etwas ernüchternd war. Pokal ist immer noch etwas anderes.“ Hundt betont, dass der Fokus klar auf der eigenen Spielweise liegt: „Wir wissen um unsere eigenen Qualitäten, werden versuchen, unser Spiel gerade zu Hause auf den Platz zu kriegen und sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir dieses Spiel auch gewinnen wollen.“ Dennoch mahnt der Trainer zur Vorsicht: „Das ist der erste Spieltag, die Vorbereitung ist beendet – da kann immer mal alles passieren.“ Die Grundstimmung bleibt aber positiv: „Wir sind in freudiger Erwartung und überzeugt von unserer eigenen Stärke und Qualität.“