– Foto: Marcel Eichholz

Bemerode siegt zum Auftakt – Hundt sieht dennoch viel Luft nach oben 2:1-Heimerfolg gegen Altwarmbüchen – Gäste überzeugen vor allem nach der Pause

Der TSV Bemerode ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen den TuS Altwarmbüchen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Matchwinner war Hannes Fischer, der beide Treffer für die Gastgeber erzielte (40., 72.). Trotz des Erfolgs zeigte sich TSV-Trainer Ramy Hundt kritisch: „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir den Ligaauftakt erfolgreich gestalten konnten, sind aber mit unserer Leistung kaum einverstanden bis gar nicht.“

Hundt bemängelte vor allem die schwache Ballzirkulation und das fehlende Durchsetzungsvermögen: „Gerade mit Ball haben wir wenig von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Der Gegner hat es sehr kompakt gestaltet, Räume gut geschlossen und war sehr aggressiv.“ In der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft zwar „das Spiel deutlich bestimmt“ und den Gegner weit vom Tor ferngehalten, doch in Durchgang zwei „haben wir uns ehrlich gesagt den Schneid abkaufen lassen“. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Yannik Gruhn (58.) sei verdient gewesen. Erst eine Hereingabe des eingewechselten Finn Blase, die Fischer vollendete, brachte die erneute Führung. „Zum Ende heraus mussten wir dann immer wieder lange Bälle verteidigen – das ist nicht so einfach“, so Hundt. Trotz der Kritik überwog bei ihm die Erleichterung: „Letztes Jahr haben wir viele gute Spiele gemacht, aber wenig bis gar keine Punkte geholt. Deswegen sind wir froh, jetzt mal die drei Punkte zu haben – gerade zu Hause.“