Bemerode setzt sich in Burgdorf durch

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf musste sich dem TSV Bemerode mit 1:3 geschlagen geben. Nach einem späten Anschluss keimte kurz Hoffnung auf, ehe die Gäste in der Schlussphase alles klarmachten.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, ehe David Jonathan Oduneye den TSV Bemerode kurz vor der Pause in Führung brachte (44.). Burgdorf lief dem Rückstand anschließend hinterher und musste bis in die Schlussphase auf die nächste Wendung warten.

Der TSV Burgdorf hat am 32. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 eine 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Bemerode hinnehmen müssen. In einer lange offenen Partie setzten sich die Gäste vor allem in der Schlussphase entscheidend ab.

Mit dem Treffer von Philipp Kreye zum 0:2 in der 82. Minute schien die Partie entschieden. Doch der TSV Burgdorf reagierte noch einmal: Joker Philipp Sauer verkürzte nur vier Minuten später auf 1:2 und sorgte damit für neue Spannung bei den Gastgebern.

In der Schlussminute machte der TSV Bemerode jedoch alles klar. Norrie Jackie Coleman erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand und sicherte den Gästen damit drei Punkte im direkten Duell der Tabellennachbarn.

Durch den Erfolg festigt der TSV Bemerode mit nun 45 Punkten Rang acht. Der TSV Burgdorf bleibt nach der Niederlage mit 40 Zählern auf Platz neun der Tabelle.

TSV Burgdorf – TSV Bemerode 1:3

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Robin Günther, Noel Köhler, Benjamin Sarr (46. Florian Pszolla), Kevin Franke, Benjamin Schubert, Andrej Mechonzew, Mathis Flügge (83. Philipp Sauer), Filmon Negasi, Alexander Kamerer, Murthada Abdulkarim - Trainer: Mirco Roger

TSV Bemerode: Justin Schultz, Jorden Stoppa, Philipp Kreye, Maximilian Saric, Malte-Jonas Oberbeck, Jasper Kernchen, Karsten Malarowski, David Jonathan Oduneye, Alan Coleman (65. Norrie Jackie Coleman), Perrin Willmann (58. Hannes Fischer), Ronald Fabian Salva Loureiro (66. Efe Karaer) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

Schiedsrichter: Fynn-Aaron Kuhlgatz

Tore: 0:1 David Jonathan Oduneye (44.), 0:2 Philipp Kreye (82.), 1:2 Philipp Sauer (86.), 1:3 Norrie Jackie Coleman (90.)