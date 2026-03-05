Bemerode dreht 0:2 gegen Kirchrode

Nach frühem Zwei-Tore-Rückstand zeigt der TSV Bemerode im Derby gegen Kirchrode große Moral. Mit einem Treffer kurz vor der Pause und einer starken zweiten Hälfte drehen die Gastgeber das Spiel und sichern sich einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Die Partie begann alles andere als optimal für die Hausherren. Kirchrode erwischte den besseren Start und setzte Bemerode früh unter Druck. Zwei Gegentreffer durch Othman Saleh sorgten dafür, dass die Gastgeber bereits mit 0:2 in Rückstand gerieten und zunächst einem schweren Spiel hinterherlaufen mussten.

Zum Auftakt der Rückrunde wartete auf den TSV Bemerode direkt ein richtungsweisendes Derby. Gegen den TSV Kirchrode , einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf, entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Partie, die die Gastgeber am Ende verdient mit 3:2 für sich entschieden.

Kurz vor der Pause setzte Bemerode jedoch ein wichtiges Zeichen. In der 41. Minute blieb Willmann eiskalt vor dem Tor und schob den Ball präzise ins linke Eck – der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2 kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Starke Reaktion nach der Pause

Mit deutlich mehr Energie kamen die Bemeroder aus der Kabine. Der Wille, das Derby noch zu drehen, war deutlich zu spüren. Götting setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und verwandelte entschlossen zum viel umjubelten 2:2.

In der weiterhin intensiven Partie gelang Bemerode schließlich auch noch der entscheidende Treffer zum 3:2 und damit die komplette Wende im Derby. Der Heimsieg bringt nicht nur drei wichtige Punkte zum Rückrundenstart, sondern auch einen emotionalen Erfolg im direkten Duell im Abstiegskampf.

TSV Bemerode – TSV Kirchrode 3:2

TSV Bemerode: Luke Stebbe, Jorden Stoppa, Leonard Bült, Niklas Mauer, Luca-Elias Wild, Malte-Jonas Oberbeck (71. Karsten Malarowski), Jasper Kernchen (61. Hasan Alabas), Hannes Fischer (71. Armin Ziegenbein), Florian Niebuhr, Paul Götting (90. Maxwell Tuffuor), Perrin Willmann (79. Lasse Lührßen) - Trainer: Ramy-Nabil Hundt - Trainer: Daniel Spies

TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Lukas Wienberg, Abdul Wahid Orya (76. Felix Nzonene), Lev Zhuravlov (46. Finn Zeh), Marvin-Valentin Klein (63. Mirco Kraus), Othman Saleh, Selwyn Obregon-Hemmerle (85. Lev Kiebe), Patrick Bartkiewicz, Manuel Wagner, Paul Dietrich (73. Viktor Jonas), Fadel Rhedda Sawadogo - Trainer: Dominik Standke

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)

Tore: 0:1 Othman Saleh (26.), 0:2 Othman Saleh (30.), 1:2 Perrin Willmann (41.), 2:2 Paul Götting (47.), 3:2 Niklas Mauer (77.)