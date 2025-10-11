"Bemerkenswert" – KSC-Coach Toy von Mentalität beeindruckt

Steven Toy sagt mit einem Augenzwinnkern: „Schwabing hat bisher noch kein Heimspiel verloren, wäre doch schön, wenn wir die Ersten sein könnten, die dafür sorgen.“ – Foto: Sven Leifer

Trainer Steven Toy fordert vor dem Auswärtsspiel beim FC Schwabing mehr Kontinuität von seiner Mannschaft und blickt optimistisch voraus.

Kirchheim – Immer wieder mal haben die Fußballer des Kirchheimer SC in dieser Saison den Blick auf einen Platz im oberen Tabellendrittel der Landesliga gerichtet, immer wieder gab es Rückschläge – wie zum Beispiel durch das 0:1 in Freilassing oder das 2:5 in Kastl. Auch mit einem Sieg beim FC Schwabing (Sonntag, 12.30 Uhr) könnte der Sprung unter die ersten Sechs womöglich gelingen. Trainer Steven Toy sagt dazu augenzwinkernd:

„Schwabing hat bisher noch kein Heimspiel verloren, wäre doch schön, wenn wir die Ersten sein könnten, die dafür sorgen.“ Die Pflichtspiel-Bilanz der beiden Kontrahenten spricht mit drei Siegen in vier Partien für den KSC, der allerdings beim 2:2 in der vergangenen Saison haarscharf an einer Auswärtsniederlage vorbeischrammte. Im Moment hat der Tabellendritte Schwabing vier Punkte (28) mehr auf dem Konto als die Kirchheimer (24) und lässt vor eigenem Publikum gerne mal mit Last-Minute-Siegen aufhorchen – wie beim 4:3 gegen den FC Wacker München oder wie beim 2:1 in der Vorwoche gegen den VfB Hallbergmoos-Goldach – auch der 2:2-Ausgleich gegen den ESV Freilassing fiel in der Nachspielzeit.