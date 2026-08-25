Belviso-Sechserpack bei Dachau-Sieg und Last-Minute-Remis

Was für ein spektakulärer Spieltag im Amateurfußball! Die Stürmer zeigten sich in absoluter Torlaune, allen voran der überragende Roberto Belviso, der beim historischen Kantersieg des ASV Dachau II gleich sechsmal einnetzte. Unterstützung erhielt er dabei von Teamkollege Luis Jendrzej, der einen Dreierpack beisteuerte. Ebenfalls dreifach erfolgreich war Kevin Henneberger für den TSV 1865 Dachau III, was am Ende jedoch nicht zum Sieg reichte. Grund dafür war unter anderem Georg Sandmann, der mit seinen zwei Treffern die Aufholjagd der Arnbacher einleitete. Einen glänzenden Start erwischte auch Michael Schwindl mit seinem frühen Doppelpack für Vierkirchen, bevor die Partie in der Schlussminute doch noch dramatisch kippte.

Kantersieg in Allach: Belviso-Gala demütigt die Gastgeber Der ASV Dachau II feierte ein historisches Schützenfest beim TSV Allach München II. Angeführt von einem überragenden Roberto Belviso, der stolze sechs Treffer beisteuerte, ließen die Gäste den Allachern nicht den Hauch einer Chance. Luis Jendrzej eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter (9.) und legte später zwei weitere Tore nach. Allach kam beim Stand von 0:4 durch Manuel Dolzer (63.) zum Ehrentreffer, ging in der Schlussphase aber völlig unter. Allein zwischen der 73. und 88. Minute schlug der nimmermüde Belviso noch viermal zu und schraubte das Ergebnis auf ein bitteres 1:9 aus Sicht der Gastgeber.

Spektakuläres Torfestival: Last-Minute-Ausgleich krönt Achterbahnspiel Was für ein Offensivspektakel! Die 30 Zuschauer erlebten ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Dachau III legte stark vor und führte nach einem Doppelpack von Kevin Henneberger mit 2:0 und später mit 3:1. Doch die Moral von Arnbach II war ungebrochen: Angetrieben von Georg Sandmann, der zweimal verkürzte (59./81.), bissen sich die Gäste immer wieder heran. Als Henneberger in der 79. Minute sein drittes Tor zum 4:2 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Arnbach warf alles nach vorne und Markus Lechner belohnte den unbändigen Kampfgeist in der 90. Minute mit dem viel umjubelten Treffer zum 4:4-Endstand.

Souveräner Heimerfolg: Lerchenauer See lässt Röhrmoos keine Chance Eine einseitige Angelegenheit bekamen die 30 Zuschauer am Lerchenauer See zu sehen. Die Heimelf kontrollierte das Geschehen von Beginn an und ging durch Dario Schuhmacher (27.) in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SC Lerchenauer See am Drücker. Leon Klein (56.) und Lukas Buk (70.) sorgten mit ihren Treffern für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine extrem abgeklärte Leistung setzte Benjamin Keller in der Schlussminute mit dem Tor zum 4:0-Endstand. Die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos blieb über weite Strecken harmlos.

Last-Minute-Wahnsinn in Karlsfeld: Maier rettet den Gastgebern einen Punkt Die Zuschauer in Karlsfeld sahen ein packendes Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Der SC Vierkirchen erwischte einen Traumstart und schockte die Hausherren früh durch einen Doppelschlag von Michael Schwindl (10./13.). Karlsfeld III steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich noch vor der Pause durch Orcun Kekecoglu (32.) zurück in die Partie. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Zitterpartie, bei der Vierkirchen den Sieg bereits vor Augen hatte. Doch in der 90. Minute brandete Jubel auf: Thomas Maier erlöste die Gastgeber mit dem späten Ausgleich zum 2:2-Endstand.