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Ligabericht
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Belviso-Sechserpack bei Dachau-Sieg und Last-Minute-Remis
Ein Spieltag voller Extreme: Während Dachau II den Gegner demütigt und späte Tore die Partien in Karlsfeld und Dachau III auf den Kopf stellen, überzeugen Hebertshausen und Lerchenauer See im Gleichschritt.
Was für ein spektakulärer Spieltag im Amateurfußball! Die Stürmer zeigten sich in absoluter Torlaune, allen voran der überragende Roberto Belviso, der beim historischen Kantersieg des ASV Dachau II gleich sechsmal einnetzte. Unterstützung erhielt er dabei von Teamkollege Luis Jendrzej, der einen Dreierpack beisteuerte. Ebenfalls dreifach erfolgreich war Kevin Henneberger für den TSV 1865 Dachau III, was am Ende jedoch nicht zum Sieg reichte. Grund dafür war unter anderem Georg Sandmann, der mit seinen zwei Treffern die Aufholjagd der Arnbacher einleitete. Einen glänzenden Start erwischte auch Michael Schwindl mit seinem frühen Doppelpack für Vierkirchen, bevor die Partie in der Schlussminute doch noch dramatisch kippte.
Kantersieg in Allach: Belviso-Gala demütigt die Gastgeber
Der ASV Dachau II feierte ein historisches Schützenfest beim TSV Allach München II. Angeführt von einem überragenden Roberto Belviso, der stolze sechs Treffer beisteuerte, ließen die Gäste den Allachern nicht den Hauch einer Chance. Luis Jendrzej eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter (9.) und legte später zwei weitere Tore nach. Allach kam beim Stand von 0:4 durch Manuel Dolzer (63.) zum Ehrentreffer, ging in der Schlussphase aber völlig unter. Allein zwischen der 73. und 88. Minute schlug der nimmermüde Belviso noch viermal zu und schraubte das Ergebnis auf ein bitteres 1:9 aus Sicht der Gastgeber.
Was für ein Offensivspektakel! Die 30 Zuschauer erlebten ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Dachau III legte stark vor und führte nach einem Doppelpack von Kevin Henneberger mit 2:0 und später mit 3:1. Doch die Moral von Arnbach II war ungebrochen: Angetrieben von Georg Sandmann, der zweimal verkürzte (59./81.), bissen sich die Gäste immer wieder heran. Als Henneberger in der 79. Minute sein drittes Tor zum 4:2 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Arnbach warf alles nach vorne und Markus Lechner belohnte den unbändigen Kampfgeist in der 90. Minute mit dem viel umjubelten Treffer zum 4:4-Endstand.
Souveräner Heimerfolg: Lerchenauer See lässt Röhrmoos keine Chance
Eine einseitige Angelegenheit bekamen die 30 Zuschauer am Lerchenauer See zu sehen. Die Heimelf kontrollierte das Geschehen von Beginn an und ging durch Dario Schuhmacher (27.) in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SC Lerchenauer See am Drücker. Leon Klein (56.) und Lukas Buk (70.) sorgten mit ihren Treffern für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine extrem abgeklärte Leistung setzte Benjamin Keller in der Schlussminute mit dem Tor zum 4:0-Endstand. Die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos blieb über weite Strecken harmlos.
Last-Minute-Wahnsinn in Karlsfeld: Maier rettet den Gastgebern einen Punkt
Die Zuschauer in Karlsfeld sahen ein packendes Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Der SC Vierkirchen erwischte einen Traumstart und schockte die Hausherren früh durch einen Doppelschlag von Michael Schwindl (10./13.). Karlsfeld III steckte jedoch nicht auf und kämpfte sich noch vor der Pause durch Orcun Kekecoglu (32.) zurück in die Partie. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Zitterpartie, bei der Vierkirchen den Sieg bereits vor Augen hatte. Doch in der 90. Minute brandete Jubel auf: Thomas Maier erlöste die Gastgeber mit dem späten Ausgleich zum 2:2-Endstand.
Hebertshausen überrollt Indersdorf nach der Pause vor toller Kulisse
Vor der stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern lieferten sich beide Teams zunächst eine ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge. Nach dem Seitenwechsel zündete die SpVgg Hebertshausen jedoch den Turbo. Balazs Szijarto brach in der 48. Minute den Bann, ehe Kilian Hubert nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Die Gäste von Indersdorf II fanden offensiv keine Mittel mehr. Andreas Katzl (77.) und Bassam Qaid (89.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase völlig verdient in die Höhe und machten den deutlichen 4:0-Heimsieg perfekt.