Belohnung in letzter Sekunde

Wenn ein Unentschieden sich wie ein Sieg anfühlt, dann war es wohl dieses: Der TSV Havelse hat am Sonntag im Eilenriedestadion dem bislang makellosen Tabellenführer MSV Duisburg ein 1:1 abgerungen – und das mit der letzten Aktion des Spiels. Joker John Posselt krönte in der 95. Minute eine kämpferisch und taktisch überzeugende Vorstellung gegen den Aufstiegsfavoriten und bescherte dem TSV einen hochverdienten Punktgewinn.
Nach der 2:6-Heimniederlage gegen Ingolstadt stand die Mannschaft von Samir Ferchichi unter Druck. Doch statt Verunsicherung war von Beginn an eine klare Reaktion zu spüren: Mit einer stabilisierten Fünferkette, in der Neuzugang Semi Belkahia ebenso überzeugte wie die erfahrenen Riedel und Aytun, hielt Havelse die Anfangsoffensive des MSV stand. Zwar kam Duisburg durch Meuer und Symalla früh zu Chancen, doch Havelse verteidigte kompakt und diszipliniert – ein Muster, das sich durch die gesamte erste Halbzeit zog.
Nach dem Seitenwechsel schob Havelse mutiger nach vorne. Boujellab und Ilic hatten vielversprechende Szenen, ohne aber die nötige Konsequenz im Abschluss. Und als sich alles auf ein torloses Remis zubewegte, schlug Duisburg mit seiner wohl effektivsten Aktion eiskalt zu: In der 90. Minute nutzte Conor Noß eine Unaufmerksamkeit zur Führung – der Spielverlauf drohte erneut zu kippen.
Doch Havelse zeigte Charakter. Es war wieder Florian Riedel, der mit einem letzten Vorstoß den entscheidenden Impuls setzte. Seine Flanke fand John Posselt, der den Ball kontrolliert ins Tor lenkte – sein zweiter Treffer in Folge, erneut in der Schlussphase.
Für Havelse ist der Punkt nicht nur statistisch wertvoll, sondern psychologisch ein Meilenstein. Die Mannschaft bewies nach einem erneuten Rückstand Moral, taktische Reife und den Willen, sich gegen ein Spitzenteam zu behaupten. Dass das ausgerechnet gegen die bis dato ungeschlagenen Duisburger gelingt, verleiht dem Spiel Symbolkraft.
Vor den schweren Aufgaben in Rostock und gegen Mannheim ist klar: Dieser Punkt allein rettet keine Saison. Aber er kann der Anfang einer Wende sein. Und ein Zeichen, dass dieser TSV Havelse noch lange nicht bereit ist, sich in der 3. Liga abzuschreiben.
TSV Havelse – MSV Duisburg 1:1
TSV Havelse: Tom Opitz, Marco Schleef, Emre Aytun, Leon Sommer, Semi Belkahia (60. Julian Rufidis), Florian Riedel, Julius Düker, Johann Berger, Nassim Boujellab, Marko Ilic (89. Lorenzo Paldino), Robin Müller (72. John Xaver Posselt) - Trainer: Samir Ferchichi
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan (46. Florian Krüger), Rasim Bulic, Christian Viet (76. Maximilian Dittgen), Jan-Simon Symalla (90. Ben Schlicke), Steffen Meuer (62. Thilo Töpken), Tim Heike (46. Conor Noß) - Trainer: Dietmar Hirsch
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 3012
Tore: 0:1 Conor Noß (90.), 1:1 John Xaver Posselt (90.+7)