Belohnung in letzter Sekunde TSV Havelse trotzt dem Tabellenführer MSV Duisburg – Posselt trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 Verlinkte Inhalte 3. Liga MSV Duisburg TSV Havelse

Wenn ein Unentschieden sich wie ein Sieg anfühlt, dann war es wohl dieses: Der TSV Havelse hat am Sonntag im Eilenriedestadion dem bislang makellosen Tabellenführer MSV Duisburg ein 1:1 abgerungen – und das mit der letzten Aktion des Spiels. Joker John Posselt krönte in der 95. Minute eine kämpferisch und taktisch überzeugende Vorstellung gegen den Aufstiegsfavoriten und bescherte dem TSV einen hochverdienten Punktgewinn.

Nach der 2:6-Heimniederlage gegen Ingolstadt stand die Mannschaft von Samir Ferchichi unter Druck. Doch statt Verunsicherung war von Beginn an eine klare Reaktion zu spüren: Mit einer stabilisierten Fünferkette, in der Neuzugang Semi Belkahia ebenso überzeugte wie die erfahrenen Riedel und Aytun, hielt Havelse die Anfangsoffensive des MSV stand. Zwar kam Duisburg durch Meuer und Symalla früh zu Chancen, doch Havelse verteidigte kompakt und diszipliniert – ein Muster, das sich durch die gesamte erste Halbzeit zog. Gestern, 13:30 Uhr TSV Havelse TSV Havelse MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1

Nach dem Seitenwechsel schob Havelse mutiger nach vorne. Boujellab und Ilic hatten vielversprechende Szenen, ohne aber die nötige Konsequenz im Abschluss. Und als sich alles auf ein torloses Remis zubewegte, schlug Duisburg mit seiner wohl effektivsten Aktion eiskalt zu: In der 90. Minute nutzte Conor Noß eine Unaufmerksamkeit zur Führung – der Spielverlauf drohte erneut zu kippen. Doch Havelse zeigte Charakter. Es war wieder Florian Riedel, der mit einem letzten Vorstoß den entscheidenden Impuls setzte. Seine Flanke fand John Posselt, der den Ball kontrolliert ins Tor lenkte – sein zweiter Treffer in Folge, erneut in der Schlussphase.