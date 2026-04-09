Belohnung für Aufwärtstrend: Staaken verlängert mit Trainerteam

– Foto: Frank Arlinghaus, Ralf Seedorf

Im September des vergangenen Jahres tauschte der SC Staaken nach misslungenem Saisonstart das Trainerteam aus. Alexander Helfrich , Tim Binting und Sven Haase übernahmen an der Seitenlinie, führten den Oberliga-Absteiger zurück in die Erfolgsspur. Mittlerweile ist Staaken Dritter, hat sich aus dem Abstiegskampf längst verabschiedet. Die Konsequenz: Der Verein wird auch in der kommenden Spielzeit mit dem Trio zusammenarbeiten. Gemeinsam soll nun zeitnah die Kaderplanung für die Saison 26/27 starten.

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