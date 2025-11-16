Belohnung bleibt erneut aus

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen: Der TSV bietet selbst den Topteams der Kreisliga Paroli, das Glück ist aber einfach nicht auf Auerbacher Seite und so entführte auch die Viktoria aus Berghausen maximal glücklich die volle Punkteausbeute vom Mühlenweg. Von Beginn an kam die Bernecker-Elf gut ins Spiel und setzte den Gegner durch aggressives Anlaufen unter Druck. Daraus resultierte nach einer guten Viertelstunde auch die erste Chance für Nils Bodemer, der schön von Kapitän Balzer in Szene gesetzt, in FC-Schlussmann Muraschow seinen Meister fand. An Ballbesitz mangelte es den Gästen zwar nicht wirklich, aber richtig gefährlich wurde es erst nach 35 Minuten, als der Tabellenzweite den ersten Hochkaräter vergab. Vor der Pause lenkte Baier einen Distanzschuss von Kuschke noch zur Ecke (43.), während auf der Gegenseite Bodemer nach einer Balzer-Ecke abermals an Muraschow (45.) und Guthmann in der Nachspielzeit an der Latte scheiterte.

Nach den guten Eindrücken aus dem ersten Durchgang erwies Striebel seinem Team einen Bärendienst, als er nach einem harten Einsteigen fünf Minuten nach Wiederanpfiff zum Duschen geschickt wurde. Trotz der Unterzahl blieb der TSV gut im Spiel und belohnte sich dafür durch das 1:0 von Nils Bodemer (61.). Die Führung hatte allerdings nicht lange Bestand, denn im eigenen Strafraum brachte die TSV-Elf den Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone und so verwertete Zemler den Abpraller per Kopf zum schnellen Ausgleich (65.). Nach einem Moser-Freistoß aus dem Halbfeld hätte Wernert die neuerliche Führung herstellen können, verzog in aussichtsreicher Position aber deutlich (68.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten, wobei man das Gefühl hatte, die Gäste blieben nach vorne trotz ihrer numerischen Überzahl recht ideenlos. Ein Distanzschuss wurde noch zur Ecke abgefälscht (74.) und Zemler jagte die Kugel nach einem Freistoß über Baiers Gehäuse (84.), während die TSV-Gegenstöße meist nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Alle rechneten schon mit einer eigentlich gerechten Punkteteilung, als der Assistent fälschlicherweise auf Ecke statt Abstoß entschied und von Schnitzler in Folge dieser den Berghausener Siegtreffer erzielte (88.). Ein weiterer Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechslung von Darius Hurm, der in der Nachspielzeit mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss vom Feld getragen werden musste. In den letzten Minuten gelang der Bernecker-Elf nach vorne dann nicht mehr viel, der Lucky Punch blieb wieder mal aus und man steht erneut mit leeren Händen da. Auch heute eine äußerst bittere Niederlage für unser Team, das sich angesichts ihrer Pechsträhne und der immer länger werdenden Verletztenliste die Winterpause förmlich herbeisehnt.