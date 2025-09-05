"Belohnen und den nächsten Entwicklungsschritt machen"

RW-Trainer Collin Gerstung betont vor der Partie, dass man trotz der klaren 0:4-Niederlage beim SSV Kästorf nicht den Mut verloren habe:

„Das Ergebnis in Kästorf war zwar deutlich und wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, dennoch war die Leistung ja nicht so schlecht. Wir knüpfen an die guten Dinge aus den ersten Spielen an und wollen unserem Publikum wieder offensiven, mutigen Fußball bieten. Ziel ist es, uns für unsere Chancen zu belohnen und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.“

Auch personell gibt es positive Nachrichten bei den Gastgebern: Mit Justin Hoya und Georg Niehoff kehren zwei zuletzt verletzte Spieler voraussichtlich zurück in den Kader. Lediglich Ole Werner befindet sich noch im Aufbautraining und wird am Wochenende wohl nicht zur Verfügung stehen.

Der Gegner aus Sülbeck/Immensen wartet noch auf die ersten Punkte in der Landesliga und wird hochmotiviert auftreten. „Wir dürfen sie keinesfalls unterschätzen. Sie werden alles daran setzen, in diesem Spiel zu punkten“, warnt Gerstung.

Für beide Teams ist es eine richtungsweisende Partie: Während Volkmarode den zweiten Saisonsieg anstrebt, will Sülbeck/Immensen unbedingt die ersten Punkte einfahren. Die Zuschauer dürfen sich also auf ein intensives und kampfbetontes Aufsteigerduell freuen.