Belm-Powe erfüllt Mission und nimmt einen Umbruch vor

Die Kreisklassensaison ist gerade einmal drei Wochen her und schon hat der SVC Belm-Powe das Training für die kommende Kreisligasaison wieder aufgenommen.

Am Dienstag begrüßte Trainer Markus Lepper die Mannschaft zum Aufgalopp für die kommende Spielzeit. Insgesamt 15 Veränderungen wurden am Kader vorgenommen. 6 Neuzugänge stehen 9 Abgängen gegenüber. Die Mannschaft wurde verjüngt und einige gestandene Spieler wie Denis Heinz, Konstantin Bär, Edgar Kehl oder Sascha Welge mussten durch jüngere Spieler ersetzt werden. Während Edgar Kehl eine Pause einlegt, haben die anderen drei ihre aktive Karriere beendet.

Der Aufstieg wurde in der vergangenen Saison sehr souverän erreicht. Nur eine einzige Punktspielniederlage setzte es für die Elf von Trainer Markus Lepper. Nun gilt es die Kräfte zu bündeln und in der Vorbereitung hart zu arbeiten, um auch in der nächsten Saison ein gutes Jahr in der Kreisliga zu spielen.