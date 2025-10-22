Bellinghausen tritt zurück, Basic übernimmt

Nach der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den bis dahin noch sieglosen FV Wiehl gab es den nächsten Knall beim SV Schlebusch - Cheftrainer Sven Bellinghausen teilte am Montag seinen Rücktritt beim Landesligisten mit. Die Aufgaben an der Seitenlinie wird zunächst sein Co-Trainer Nedim Basic übernehmen.
Es war eine harte und deutliche Heimpleite gegen den FV Wiehl. Nach 90 gespielten Minuten stand es 4:0 für die Gäste. Durch die Niederlage rutschte der SV Schlebusch auf den ersten direkten Abstiegsplatz ab - nach dem Spiel entschied sich Übungsleiter Bellinghausen für einen Rücktritt.
Der 41-Jährige kam vor der Saison vom Ligakonkurrenten, der Spielvereinigung Flittard. Seine Bilanz nach sieben Liga-Spielen waren zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Mit sieben Zählern stand der SV somit auf dem 14. Tabellenplatz. Trotz des schwierigen Starts wollte die Vereinsführung weiterhin am Cheftrainer festhalten. "Im Anschluss hat der gesamte Vorstand versucht, Sven davon zu überzeugen, diesen Schritt nicht zu gehen. Der Plan des SV Schlebusch war weiterhin eine langfristige Zusammenarbeit mit Sven zu führen. Leider hat sich Sven anders entschieden", hieß es in einer einer offiziellen Stellungnahme der Führung des SV. Weiter führte die Vereinsebene aus: "Der Vorstand dankt Sven dennoch für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."
Das Amt des Cheftrainers wird Co-Trainer Basic übernehmen, der schon jahrelang erfolgreich als Spieler für Schlebusch aktiv war und in der Saison 2015/16 mit dem SV den Aufstieg in die Landesliga schaffte - jetzt ist es seine Aufgabe in der selben Klasse den Abstieg zu vermeiden.
"Der Vorstand ist Nedim sehr dankbar, dass er zunächst kurzfristig diese Aufgabe übernimmt und dem Verein so ermöglicht, sich mit der neuen Situation in der gebotenen Ruhe zu beschäftigen", erklärte die Vereinsführung. Zudem betonte der Vorstand: "Nedim hat wie auch Sven zuvor die volle Rückendeckung des Vereins und Vorstands. Es liegt nun an der Mannschaft, das Ruder sportlich herumzureißen und wieder zu der Stärke der letzten Halbserie zurückzufinden."
Die erste Aufgabe steht für den neuen Übungsleiter am kommenden Spieltag an - es geht gegen den Achtplatzierten FV Bonn-Endenich. Ob Basic mit seiner Mannschaft gleich für eine Überraschung sorgen kann, bleibt abzuwarten.