Bellinghausen tritt zurück, Basic übernimmt

Bellinghausen verlässt Schlebusch – Foto: Guido Gerlach

Nach der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den bis dahin noch sieglosen FV Wiehl gab es den nächsten Knall beim SV Schlebusch - Cheftrainer Sven Bellinghausen teilte am Montag seinen Rücktritt beim Landesligisten mit. Die Aufgaben an der Seitenlinie wird zunächst sein Co-Trainer Nedim Basic übernehmen.

Vorstand wollte an Bellinghausen fest halten

Es war eine harte und deutliche Heimpleite gegen den FV Wiehl. Nach 90 gespielten Minuten stand es 4:0 für die Gäste. Durch die Niederlage rutschte der SV Schlebusch auf den ersten direkten Abstiegsplatz ab - nach dem Spiel entschied sich Übungsleiter Bellinghausen für einen Rücktritt. Der 41-Jährige kam vor der Saison vom Ligakonkurrenten, der Spielvereinigung Flittard. Seine Bilanz nach sieben Liga-Spielen waren zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Mit sieben Zählern stand der SV somit auf dem 14. Tabellenplatz. Trotz des schwierigen Starts wollte die Vereinsführung weiterhin am Cheftrainer festhalten. "Im Anschluss hat der gesamte Vorstand versucht, Sven davon zu überzeugen, diesen Schritt nicht zu gehen. Der Plan des SV Schlebusch war weiterhin eine langfristige Zusammenarbeit mit Sven zu führen. Leider hat sich Sven anders entschieden", hieß es in einer einer offiziellen Stellungnahme der Führung des SV. Weiter führte die Vereinsebene aus: "Der Vorstand dankt Sven dennoch für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."