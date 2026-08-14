 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Bellers Einstand misslingt: Vilzing kassiert erste Saisonniederlage

Vilzing muss die erste Saisonniederlage hinnehmen +++ Coach Beller ...

von Manuel Königseder · Heute, 19:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Gierl

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
FC Augsburg II