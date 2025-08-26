Beller: »Müssen es dieses Mal deutlich besser machen«

Eineinhalb Wochen nach dem witterungsbedingten Abbruch wird die Landesliga-Begegnung zwischen dem TSV Seebach und der DJK Vornbach ein zweites Mal angepfiffen. Der tüchtige Neuling führte beim Favoriten bis eine Viertelstunde vor Schluss mit 2:1, ehe ein Gewitter und die dann einsetzende Dunkelheit zum vorzeitigen Ende der Partie führte, die erwartungsgemäß neu angesetzt wurde und nun am Dienstagabend (Anstoß: 18:15 Uhr) ein zweites Mal angepfiffen wird.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Bei dem klaren 4:0-Heimsieg gegen Bad Kötzting haben wir eine ordentliche Leistung aufs Feld gebracht, die es gegen Vornbach zu bestätigen gilt. Beim abgebrochenen Spiel haben wir uns sehr schwer getan. Der Gegner ist tief gestanden, hat gut verteidigt und immer wieder gefährliche Umschaltmomente gehabt. Wir müssen es dieses Mal deutlich besser machen. Mit einem Heimsieg können wir uns in der Spitzengruppe festsetzen und daher wollen wir unbedingt die drei Punkte holen."



Personalien: Martin Kauschinger war zuletzt gesundheitlich angeschlagen, dürfte aber wieder fit sein. Der angeschlagene Kilian Grabolle hingegen droht erneut auszufallen. Jonas Brunner ist beruflich verhindert. Christoph Beck und Luis Müller-Eckstein sind ohnehin langzeitverletzt.







Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Nach der nicht zufriedenstellenden Vorstellung in Etzenricht - die zweite Halbzeit war leistungsmäßig grausam - müssen wir ein zweites Mal beim TSV Seebach ran. Der Abbruch war für uns maximal bitter, denn wir waren auf dem besten Weg, für eine Überraschung zu sorgen. Um bei einer absoluten Spitzemannschaft bestehen zu können, werden wir erneut top verteidigen und auch nach vorne Momente kreieren müssen. Es muss alles passen, grundsätzlich haben wir aber nichts zu verlieren."



Personalien: Hinter den Einsätzen von Paul Löw und Lucas Stallmeier stehen noch Fragezeichen.